Какой сегодня праздник 16 сентября – праздники в Украине, мире, церкви, у кого именины

16 сентября в Украине и мире: церковный праздник, именины, выдающиеся именинники
Сегодня, 16 сентября, украинцы и все люди в мире отмечают много праздников, в частности, День фармацевта и хирурга, День изобретателя и рационализатора, Всемирный день сока и т.д. Верующие в этот день чтят память святой Евфимии Всехвальной.
Новини.LIVE рассказывает все о праздниках в Украине, мире и церковном календаре, об именинах и известных людях, которые 16 сентября празднуют свой день рождения.
Церковный праздник
16 сентября по церковному календарю считается днем памяти святой Евфимии Всехвальной, родившейся в христианской семье. Однажды правитель города, проповедовавший язычество и активно гонявшийся за христианами, приказал всем праздновать праздник бога Марса.
В это время христианская община проводила собственное богослужение, из-за которого ее членов сразу посадили в тюрьму, а затем отправили на суд. Оставил правитель только Евфимию, которую хотел соблазнить, но та не хотела этого, за что правитель начал его пытать.
Впрочем, Господь защитил тело молодой девушки, после чего ее бросили к диким зверям, которые начали облизывать ее руки. Но вдруг с небес она услышала голос, призывавший ее к себе, из-за чего ее не стало. В этот момент началось мощное землетрясение, уничтожившее все языческие храмы.
Праздники в мире и в Украине
В этот день украинский народ отмечает День фармацевта и День изобретателя и рационализатора, нацеленный на поддержку людей, которые создают новые технологии и способствуют борьбе с различными заболеваниями.
Еще 16 сентября отмечается Международный день уборки прибрежных территорий, направленный на защиту пляжей и океанов, и Всемирный день сока, нацеленный на популяризацию сока и здорового образа жизни.
Кроме того, в этот день люди отмечают Международный день охраны озонового слоя, Всемирный день донора костного мозга и День хирурга.
Именины
День ангела 16 сентября отмечает:
- Алексей
- Андрей
- Василий
- Владимир
- Дорофий
- Ефим
- Иван
- Илья
- Константин
- Михаил
- Николай
- Петр
- Роман
- Сергей
- Феофан
- Филипп
- Харитон
- Василиса
- Домна
Счастливым камнем для именинников 16 сентября считается яшма, издавна привлекающая внимание женщин необычным внешним видом. В старину этот камень считался священным, поэтому его использовали для религиозных обрядов.
Выдающиеся именинники Украины
16 сентября на свет появились такие известные украинцы, как:
- диссидент-правозащитник Валерий Марченко (1947 год)
- биатлонистка и призер Паралимпийских игр Людмила Павленко (1981 год)
- известный футболист Кирилл Дришлюк (1999 год)
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