Какой сегодня праздник 16 сентября – праздники в Украине, мире, церкви, у кого именины

Женщины, которые ставят свечи в церкви. Фото: Freepik

Сегодня, 16 сентября, украинцы и все люди в мире отмечают много праздников, в частности, День фармацевта и хирурга, День изобретателя и рационализатора, Всемирный день сока и т.д. Верующие в этот день чтят память святой Евфимии Всехвальной.

Новини.LIVE рассказывает все о праздниках в Украине, мире и церковном календаре, об именинах и известных людях, которые 16 сентября празднуют свой день рождения.

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Церковный праздник

16 сентября по церковному календарю считается днем ​​памяти святой Евфимии Всехвальной, родившейся в христианской семье. Однажды правитель города, проповедовавший язычество и активно гонявшийся за христианами, приказал всем праздновать праздник бога Марса.

В это время христианская община проводила собственное богослужение, из-за которого ее членов сразу посадили в тюрьму, а затем отправили на суд. Оставил правитель только Евфимию, которую хотел соблазнить, но та не хотела этого, за что правитель начал его пытать.

Изображение святой Евфимии Всехвальной. Фото: ТСН

Впрочем, Господь защитил тело молодой девушки, после чего ее бросили к диким зверям, которые начали облизывать ее руки. Но вдруг с небес она услышала голос, призывавший ее к себе, из-за чего ее не стало. В этот момент началось мощное землетрясение, уничтожившее все языческие храмы.

Праздники в мире и в Украине

В этот день украинский народ отмечает День фармацевта и День изобретателя и рационализатора, нацеленный на поддержку людей, которые создают новые технологии и способствуют борьбе с различными заболеваниями.

Еще 16 сентября отмечается Международный день уборки прибрежных территорий, направленный на защиту пляжей и океанов, и Всемирный день сока, нацеленный на популяризацию сока и здорового образа жизни.

Счастливая молодая девушка, которая пьет сок. Фото: Freepik

Кроме того, в этот день люди отмечают Международный день охраны озонового слоя, Всемирный день донора костного мозга и День хирурга.

Именины

День ангела 16 сентября отмечает:

Алексей

Андрей

Василий

Владимир

Дорофий

Ефим

Иван

Илья

Константин

Михаил

Николай

Петр

​Роман

Сергей

Феофан

Филипп

Харитон

Василиса

Домна

Счастливым камнем для именинников 16 сентября считается яшма, издавна привлекающая внимание женщин необычным внешним видом. В старину этот камень считался священным, поэтому его использовали для религиозных обрядов.

Яшма, который является талисманом именинника 16 сентября. Фото: Pinterest

Выдающиеся именинники Украины

16 сентября на свет появились такие известные украинцы, как:

диссидент-правозащитник Валерий Марченко (1947 год)

биатлонистка и призер Паралимпийских игр Людмила Павленко (1981 год)

известный футболист Кирилл Дришлюк (1999 год)

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