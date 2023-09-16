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16 сентября в Украине и мире: церковный праздник, именины, выдающиеся именинники

16 сентября 2023 06:14
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 16 сентября – праздники в Украине, мире, церкви, у кого именины
Женщины, которые ставят свечи в церкви. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 16 сентября, украинцы и все люди в мире отмечают много праздников, в частности, День фармацевта и хирурга, День изобретателя и рационализатора, Всемирный день сока и т.д. Верующие в этот день чтят память святой Евфимии Всехвальной.

Новини.LIVE рассказывает все о праздниках в Украине, мире и церковном календаре, об именинах и известных людях, которые 16 сентября празднуют свой день рождения.

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Церковный праздник

16 сентября по церковному календарю считается днем ​​памяти святой Евфимии Всехвальной, родившейся в христианской семье. Однажды правитель города, проповедовавший язычество и активно гонявшийся за христианами, приказал всем праздновать праздник бога Марса.

В это время христианская община проводила собственное богослужение, из-за которого ее членов сразу посадили в тюрьму, а затем отправили на суд. Оставил правитель только Евфимию, которую хотел соблазнить, но та не хотела этого, за что правитель начал его пытать.

Святая Евфимия Всехвальна
Изображение святой Евфимии Всехвальной. Фото: ТСН

Впрочем, Господь защитил тело молодой девушки, после чего ее бросили к диким зверям, которые начали облизывать ее руки. Но вдруг с небес она услышала голос, призывавший ее к себе, из-за чего ее не стало. В этот момент началось мощное землетрясение, уничтожившее все языческие храмы.

Праздники в мире и в Украине

В этот день украинский народ отмечает День фармацевта и День изобретателя и рационализатора, нацеленный на поддержку людей, которые создают новые технологии и способствуют борьбе с различными заболеваниями.

Еще 16 сентября отмечается Международный день уборки прибрежных территорий, направленный на защиту пляжей и океанов, и Всемирный день сока, нацеленный на популяризацию сока и здорового образа жизни.

Счастливая молодая девушка, пьющая сок
Счастливая молодая девушка, которая пьет сок. Фото: Freepik

Кроме того, в этот день люди отмечают Международный день охраны озонового слоя, Всемирный день донора костного мозга и День хирурга.

Именины

День ангела 16 сентября отмечает:

  • Алексей
  • Андрей
  • Василий
  • Владимир
  • Дорофий
  • Ефим
  • Иван
  • Илья
  • Константин
  • Михаил
  • Николай
  • Петр
  • ​Роман
  • Сергей
  • Феофан
  • Филипп
  • Харитон
  • Василиса
  • Домна

Счастливым камнем для именинников 16 сентября считается яшма, издавна привлекающая внимание женщин необычным внешним видом. В старину этот камень считался священным, поэтому его использовали для религиозных обрядов.

Яшма
Яшма, который является талисманом именинника 16 сентября. Фото: Pinterest

Выдающиеся именинники Украины

16 сентября на свет появились такие известные украинцы, как:

  • диссидент-правозащитник Валерий Марченко (1947 год)
  • биатлонистка и призер Паралимпийских игр Людмила Павленко (1981 год)
  • известный футболист Кирилл Дришлюк (1999 год)

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