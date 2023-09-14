Яке завтра свято 15 вересня – всі свята в Україні та світі, релігія, іменини

Хасид, що сидить перед монітором комп'ютера. Фото: Новини.LIVE

У п’ятницю, 15 вересня, в Україні та світі відзначається багато різних свят, як-от, наприклад, Міжнародний день демократії, День народження Google, День вільних грошей, Всесвітній день афро, єврейський Новий рік тощо. У церковному календарі 15 вересня вважається днем пам'яті великомученика Микити Готфського.

Новини.LIVE розповідає про всі свята в Україні та світі, про церковне свято, про людей, в яких День ангела, та видатних іменинників 15 вересня.

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Яке церковне свято

Віряни 15 вересня вшановують пам’ять великомученика Микити Готфського, який прийняв хрещення та проповідував християнство серед своїх одноплемінників готфів. Не один раз Микита бачив гріхи правителя Атанаріха, через що його посадили до в’язниці та почали катувати.

Святий великомученик Микита Готфський. Фото ілюстративне: ТСН

Язичники хотіли, щоб Микита відмовився від Господа, але він цього не зробив. Тому його вирішили спалити, але Бог захистив його тіло. Згодом мощі Микити перенесли до Константинополя.

Які свята в Україні та світі

15 вересня українці та люди у світі відзначають Міжнародний день демократії, який повинен привернути увагу людей на свободу думки. Ще у цей день святкують Всесвітній день боротьби з лімфомами, тобто, зі злоякісними утвореннями з клітин імунного комплексу.

Ще у п’ятницю відзначається День вільних грошей та День народження найпопулярнішої пошукової системи Google.

Пошукова система Google на планшеті. Фото: Pexels

Крім того, 15 вересня — це День народження Грінпіс, тобто, відомої екологічної та природоохоронної організації, Міжнародний день крапки та Всесвітній день афро, тобто, людей з чорним кольором шкіри.

Також 15 вересня відзначається Рош га-Шана, тобто, єврейський Новий рік. Це свято є символом створення світу та перших людей, куштування забороненого плоду, закінчення Всесвітнього потопу, чудове спасіння Ісаака під час жертвопринесення тощо.

В кого іменини

Свій День ангела 15 вересня відзначають такі люди, як:

Анатолій

Антон

Василь

Віктор

Володимир

Герман

Демид

Іван

Ксенія

Леонід

Михайло

Микола

Павло

Петро

Стефан

Федір

Федосій

Федот

Пилип

Юліан

Руфіна

Серафима

Талісманом іменинника цього дня вважається бурштин, який жерці Стародавнього Єгипту використовували для муміфікації. Предки вважали цей камінь органічного походження символом вічної молодості.

Бурштин, який є талісманом іменинника 15 вересня. Фото: Pinterest

В кого день народження

15 вересня на світ з’явилися такі видатні українці, як:

історик, ботанік, поет та філолог Михайло Максимович (1804 рік)

музикант, поет і композитор Михайло Гайворонський (1892 рік)

дослідник і знавець бойових мистецтв Володимир Пилат (1955 рік)

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