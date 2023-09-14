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Рош ха-Шана и День рождения Google: все о праздниках завтра 15 сентября

14 сентября 2023 22:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой завтра праздник 15 сентября – все праздники в Украине и мире, религия, именины
Хасид, сидящий перед монитором компьютера. Фото: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В пятницу, 15 сентября, в Украине и мире отмечается много разных праздников, например, Международный день демократии, День рождения Google, День свободных денег, Всемирный день афро, еврейский Новый год и т.д. В церковном календаре 15 сентября считается днем памяти великомученика Никиты Готфского.

Новини.LIVE рассказывает обо всех праздниках в Украине и мире, о церковном празднике, о людях, у которых День ангела, и выдающихся именинниках 15 сентября.

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Какой церковный праздник

Верующие 15 сентября чтят память великомученика Никиты Готфского, принявшего крещение и проповедовавшего христианство среди своих соплеменников готфов. Не раз Никита видел грехи правителя Атанариха, из-за чего его посадили в тюрьму и начали пытать.

Святой великомученик Никита Готфский
Святой великомученик Никита Готфский. Фото иллюстративное: ТСН

Язычники хотели, чтобы Никита отказался от Господа, но он этого не сделал. Поэтому его решили сжечь, но Бог защитил его тело. Впоследствии мощи Никиты перенесли в Константинополь.

Также 15 сентября отмечается Рош ха-Шана, то есть, еврейский Новый год. Этот праздник является символом сотворения мира и первых людей, вкушения запретного плода, окончания Всемирного потопа, чудесного спасения Исаака во время жертвоприношения.

Какие праздники в Украине и мире

15 сентября украинцы и люди в мире отмечают Международный день демократии, который должен привлечь людей к свободе мысли. Еще в этот день празднуют Всемирный день борьбы с лимфомами, то есть, со злокачественными образованиями из клеток иммунного комплекса.

Еще в пятницу отмечается День свободных денег и День рождения популярной поисковой системы Google.

Google
Поисковая система Google на планшете. Фото: Pexels

Кроме того, 15 сентября — это День рождения Гринпис, то есть, известной экологической и природоохранной организации, Международный день точки и Всемирный день афро, то есть, людей с черным цветом кожи.

У кого именины

Свой День ангела 15 сентября отмечают такие люди, как:

  • Анатолий
  • Антон
  • Василий
  • Виктор
  • Владимир
  • Герман
  • Демид
  • Иван
  • Ксения
  • Леонид
  • Михаил
  • Николай
  • Павел
  • Петр
  • Стефан
  • Федор
  • Федосий
  • Федот
  • Филипп
  • Юлиан
  • Руфина
  • Серафима

Талисманом именинника в этот день считается янтарь, который жрецы Древнего Египта использовали для мумификации. Предки считали этот камень органического происхождения символом вечной юности.

Янтарь
Янтарь, являющийся талисманом именинника 15 сентября. Фото: Pinterest

У кого день рождения

15 сентября на свет появились такие выдающиеся украинцы, как:

  • историк, ботаник, поэт и филолог Михаил Максимович (1804 год)
  • музыкант, поэт и композитор Михаил Гайворонский (1892 год)
  • исследователь и знаток боевых искусств Владимир Пилат (1955 год)

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