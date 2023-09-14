Какой завтра праздник 15 сентября – все праздники в Украине и мире, религия, именины

Рош ха-Шана и День рождения Google: все о праздниках завтра 15 сентября
В пятницу, 15 сентября, в Украине и мире отмечается много разных праздников, например, Международный день демократии, День рождения Google, День свободных денег, Всемирный день афро, еврейский Новый год и т.д. В церковном календаре 15 сентября считается днем памяти великомученика Никиты Готфского.
Новини.LIVE рассказывает обо всех праздниках в Украине и мире, о церковном празднике, о людях, у которых День ангела, и выдающихся именинниках 15 сентября.
Какой церковный праздник
Верующие 15 сентября чтят память великомученика Никиты Готфского, принявшего крещение и проповедовавшего христианство среди своих соплеменников готфов. Не раз Никита видел грехи правителя Атанариха, из-за чего его посадили в тюрьму и начали пытать.
Язычники хотели, чтобы Никита отказался от Господа, но он этого не сделал. Поэтому его решили сжечь, но Бог защитил его тело. Впоследствии мощи Никиты перенесли в Константинополь.
Также 15 сентября отмечается Рош ха-Шана, то есть, еврейский Новый год. Этот праздник является символом сотворения мира и первых людей, вкушения запретного плода, окончания Всемирного потопа, чудесного спасения Исаака во время жертвоприношения.
Какие праздники в Украине и мире
15 сентября украинцы и люди в мире отмечают Международный день демократии, который должен привлечь людей к свободе мысли. Еще в этот день празднуют Всемирный день борьбы с лимфомами, то есть, со злокачественными образованиями из клеток иммунного комплекса.
Еще в пятницу отмечается День свободных денег и День рождения популярной поисковой системы Google.
Кроме того, 15 сентября — это День рождения Гринпис, то есть, известной экологической и природоохранной организации, Международный день точки и Всемирный день афро, то есть, людей с черным цветом кожи.
У кого именины
Свой День ангела 15 сентября отмечают такие люди, как:
- Анатолий
- Антон
- Василий
- Виктор
- Владимир
- Герман
- Демид
- Иван
- Ксения
- Леонид
- Михаил
- Николай
- Павел
- Петр
- Стефан
- Федор
- Федосий
- Федот
- Филипп
- Юлиан
- Руфина
- Серафима
Талисманом именинника в этот день считается янтарь, который жрецы Древнего Египта использовали для мумификации. Предки считали этот камень органического происхождения символом вечной юности.
У кого день рождения
15 сентября на свет появились такие выдающиеся украинцы, как:
- историк, ботаник, поэт и филолог Михаил Максимович (1804 год)
- музыкант, поэт и композитор Михаил Гайворонский (1892 год)
- исследователь и знаток боевых искусств Владимир Пилат (1955 год)
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