Какой завтра праздник 15 сентября – все праздники в Украине и мире, религия, именины

Хасид, сидящий перед монитором компьютера. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 15 сентября, в Украине и мире отмечается много разных праздников, например, Международный день демократии, День рождения Google, День свободных денег, Всемирный день афро, еврейский Новый год и т.д. В церковном календаре 15 сентября считается днем памяти великомученика Никиты Готфского.

Новини.LIVE рассказывает обо всех праздниках в Украине и мире, о церковном празднике, о людях, у которых День ангела, и выдающихся именинниках 15 сентября.

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Верующие 15 сентября чтят память великомученика Никиты Готфского, принявшего крещение и проповедовавшего христианство среди своих соплеменников готфов. Не раз Никита видел грехи правителя Атанариха, из-за чего его посадили в тюрьму и начали пытать.

Святой великомученик Никита Готфский. Фото иллюстративное: ТСН

Язычники хотели, чтобы Никита отказался от Господа, но он этого не сделал. Поэтому его решили сжечь, но Бог защитил его тело. Впоследствии мощи Никиты перенесли в Константинополь.

Также 15 сентября отмечается Рош ха-Шана, то есть, еврейский Новый год. Этот праздник является символом сотворения мира и первых людей, вкушения запретного плода, окончания Всемирного потопа, чудесного спасения Исаака во время жертвоприношения.

Какие праздники в Украине и мире

15 сентября украинцы и люди в мире отмечают Международный день демократии, который должен привлечь людей к свободе мысли. Еще в этот день празднуют Всемирный день борьбы с лимфомами, то есть, со злокачественными образованиями из клеток иммунного комплекса.

Еще в пятницу отмечается День свободных денег и День рождения популярной поисковой системы Google.

Поисковая система Google на планшете. Фото: Pexels

Кроме того, 15 сентября — это День рождения Гринпис, то есть, известной экологической и природоохранной организации, Международный день точки и Всемирный день афро, то есть, людей с черным цветом кожи.

У кого именины

Свой День ангела 15 сентября отмечают такие люди, как:

Анатолий

Антон

Василий

Виктор

Владимир

Герман

Демид

Иван

Ксения

Леонид

Михаил

Николай

Павел

Петр

Стефан

Федор

Федосий

Федот

Филипп

Юлиан

Руфина

Серафима

Талисманом именинника в этот день считается янтарь, который жрецы Древнего Египта использовали для мумификации. Предки считали этот камень органического происхождения символом вечной юности.

Янтарь, являющийся талисманом именинника 15 сентября. Фото: Pinterest

У кого день рождения

15 сентября на свет появились такие выдающиеся украинцы, как:

историк, ботаник, поэт и филолог Михаил Максимович (1804 год)

музыкант, поэт и композитор Михаил Гайворонский (1892 год)

исследователь и знаток боевых искусств Владимир Пилат (1955 год)

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