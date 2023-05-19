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19 травня: що це за свято, що категорично не можна робити та у що вірили предки

19 травня 2023 06:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Який день 19 травня – історія, заборони та народні прикмети
Святий праведний Іов Багатостраждальний. Фото ілюстративне: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

19 травня всі віряни у церкві вшановують пам'ять Іова Багатостраждального. Ми розповідаємо, що означає це свято, якою є його історія, що забороняється робити в цей день, які існують народні прикмети та традиції, та що вони означали для предків.

Новини.LIVE розповідає докладніше про 19 травня.

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Історія цього свята

Іов Багатостраждальний був найзнаменитішою благочестивою людиною за часів Мойсея та мав велику родину. Одного разу в його життя втрутився диявол, який забрав у Іова все, що він набув за своє життя, та зробив так, щоб він страждав від страшного захворювання.

Дружина Іова тоді дуже багато працювала, тому він досить часто слухав від неї різні скарги через страждання. Але чоловік казав, що Бог би не дав людям ті випробування, з якими вони не можуть справитися, тому люди повинні дякувати йому.

Иов Многострадальный
Святий праведний Іов Багатостраждальний. Фото ілюстративне: Pinterest

За це Господь вирішив повернути Іову все, що він втратив через диявола свого часу. З того моменту чоловік прожив ще 140 років.

Які є заборони цього дня?

Предки свого часу вірили в те, що якщо робити небажане, то можна серйозно постраждати. Тому важливо розуміти, що в цей день не можна:

  • конфліктувати з близькими через те, що в родині довгий час не буде щастя;
  • байдики бити, адже так можна постраждати від серйозного захворювання;
  • садити город вранці, бо інакше його склюють птахи.
Иов Многострадальный
Святий праведний Іов Багатостраждальний. Фото ілюстративне: Pinterest

Народні прикмети та традиції

Предки дивилися, яким був день, та робити висновки, що:

  • ворони сідають на ґанок будинку – це погані новини;
  • сонце та яскрава погода за вікном – спекотне літо;
  • рясна роса – щедрий врожай огірків.

Нагадаємо, ми писали про те, що потрібно знати про свято 17 травня.

Раніше ми розповідали про те, як в Україні відзначають День захисників та захисниць.

Також ми повідомляли про те, що потрібно розуміти про Покров Пресвятої Богородиці.

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