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17 травня – що за це день, його історія, заборони, народні прикмети та традиції

17 травня 2023 06:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Що за день 17 травня – як він з'явився, які є заборони та народні прикмети
Свята мучениця Пелагія Тарсійська. Фото ілюстративне: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

17 травня віруючі люди вшановують пам'ять святої мучениці Пелагії. Ми розповідаємо, що означає це церковне свято, що категорично заборонено робити в цей день, які існують народні прикмети та традиції, а також, що вони означають.

Новини.LIVE розповідає детальніше про вшановування пам’яті святої мучениці Пелагії.

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Історія Дня пам’яті мучениці Пелагії

Пелагія проживала у Малій Азії ще у III столітті у заможній родині, тому в ті часи в неї була досить непогана освіта. Одного разу її побачив спадкоємець імператора Діоклетіана, який одразу ж почав залицятися до молодої дівчини, але вона щоразу йому відмовляла, адже була християнкою та бажала бути нареченою Христа.

Дівчина була хрещена та хотіла привести до віри власну матір, але та відмовилася та своїми силами привела свою доньку до спадкоємця. Коли він дізнався, що Пелагія страждатиме від тортур через її віру, чоловік покінчив життя самогубством.

Святая Пелагея
Свята мучениця Пелагія. Фото ілюстративне: Pinterest 

Мати Пелагії розгнівалася на доньку через те, що вона довела чоловіка з великими грошима до такого, тому відвела її під суд. Пелагія одразу ж припала до душі імператору Діоклетіану, який запропонував їй руку та серце, але вона відмовила, через що він її спалив на вогні.

Що забороняється робити в цей день?

У цей день не можна:

  • обривати кущі та дерева;
  • конфліктувати з рідними;
  • вживати алкоголь;
  • ображати птахів, особливо, це стосується ворон.
Святая Пелагея
Християнська мучениця Пелагія Тарсійська. Фото ілюстративне: Pinterest

Народні прикмети і традиції

У давні часи предки дивилися, яким був день, наприклад, якщо на калині вже є квіти, можна сіяти у відкритий ґрунт огірки, гарбузи, боби та кукурудзу. Якщо в цей день було багато хрущів, найближчим часом опадів можна було не очікувати.

Якщо предки чули зозулю, варто було чекати сонячної погоди, а якщо на вулиці була злива, це означало, що врожай буде щедрим. А якщо 17 травня зранку трава не вкрита росою, погода незабаром зміниться.

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