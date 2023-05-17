Что за день 17 мая – как он появился, какие запреты и народные приметы

Святая мученица Пелагия Тарсийская. Фото иллюстративный: Pinterest

17 мая верующие люди чтят память святой мученицы Пелагии. Мы рассказываем, что значит этот церковный праздник, что категорически запрещено делать в этот день, какие существуют народные приметы и традиции, а также что они означают.

Новини.LIVE рассказывает подробнее об чествовании памяти святой мученицы Пелагии.

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История Дня памяти мученицы Пелагии

Пелагия проживала в Малой Азии еще в III веке в богатой семье, поэтому в те времена у нее было достаточно неплохое образование. Однажды ее увидел наследник императора Диоклетиана, который сразу же стал ухаживать за молодой девушкой, но она каждый раз ему отказывала, ведь была христианкой и желала быть невестой Христа.

Девушка была крещена и хотела привести в веру свою мать, но та отказалась и своими силами привела свою дочь к наследнику. Когда он узнал, что Пелагия будет страдать от пыток из–за ее веры, мужчина покончил жизнь самоубийством.

Святая мученица Пелагия. Фото иллюстративное: Pinterest

Мать Пелагии рассердилась на дочь из–за того, что она якобы довела мужа с большими деньгами до такого, поэтому отвела ее под суд. Пелагия сразу пришлась по душе императору Диоклетиану, который предложил ей руку и сердце, но она отказала, из–за чего он сжег ее на огне.

Что запрещается делать в этот день?

В этот день нельзя:

обрывать кусты и деревья;

конфликтовать с родными;

употреблять алкоголь;

оскорблять птиц, особенно, это касается ворон.

Христианская мученица Пелагия Тарсийская. Фото иллюстративное: Pinterest

Народные приметы и традиции

В давние времена предки смотрели, каким был день, например, если на калине уже есть цветы, можно сеять в открытую почву огурцы, тыквы, бобы и кукурузу. Если в этот день было много майских жуков, то в ближайшее время осадков можно было не ожидать.

Если предки слышали кукушку, стоило ожидать солнечной погоды, а если на улице был ливень, это означало, что урожай будет щедрым. А если 17 мая утром трава не покрыта росой, погода скоро изменится.

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