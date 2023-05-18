Яке свято 18 травня – історія цього дня, головні заборони та народні прикмети

Свята великомучениця Ірина Македонська. Фото ілюстративне: Pinterest

18 травня віряни в церкві вшановують пам'ять великомучениці Ірини Македонської. Тому ми розповідаємо, яке це церковне свято, що категорично забороняється робити в цей день, які існують народні прикмети та традиції і що вони означають.

Новини.LIVE розповідає детальніше про день пам’яті великомучениці Ірини Македонської.

Читайте також:

Що відомо про це церковне свято?

Історія цього дня

Ірина Македонська була донькою імператора Ліцинія, який зробив для своєї єдиної дитини справжній палац, а для того, щоб вона була розумною, він найняв спеціального мудреця, який викладав їй освіту. При цьому, сам імператор був язичником, а мудрець був християнином, тому він таємно розповідав дівчині про всі дива Господа.

Коли Ірина стала дорослою, її батько почав їй шукати нареченого. Якось був такий момент, коли до кімнати дівчини залетів голуб, який залишив там гілку оливи, а також орел, який заніс їй різнокольоровий вінок. Згодом залетів до Ірини й ворон, який залишив на землі змію.

Свята великомучениця Ірина Македонська. Фото ілюстративне: Pinterest

Дівчина не зрозуміла це, а мудрець пояснив їй, що голуб – це чистота та лагідність, орел – протистояння пристрастям, гілка оливи означає Божу благодать, а вінок є символом нагороди за подвиги. При цьому, ворон зі змією – це Диявол, який намагається відмовити дівчину від Христа.

Тому дівчина не захотіла виходити заміж, охрестилася та почала запевняти батька прийняти християнство. Спочатку він був проти, а потім він став Дияволом, тому наказав кинути Ірину із зав’язаними руками коням. Коли дівчина помолилася Богу, її батько зміг встати.

З того часу люди вірили в Христа, а Ірина стала провидицею.

Свята великомучениця Ірина Македонська. Фото ілюстративне: Pinterest

Заборони цього дня

У цей день не можна ходити до вдов та незаміжніх дівчат, тому що вийти заміж ще довго не вдасться. Також краще не виходити на вулицю після заходу сонця через нечисту силу. Крім того, забороняється пускати плітки та лаятися.

Народні прикмети і традиції

У давні часи предки вірили, що:

дощовий день дасть щедрий врожай хлібу;

квіти на черемсі означали швидке зниження температури повітря;

побачити блискавку означало щедрий врожай капусти;

припинення пташиного щебетання означало прихід грози;

купання гусей у воді – тепло на вулиці.

Нагадаємо, ми писали про те, яке свято відзначають 16 травня.

Раніше ми розповідали про те, що потрібно знати про єврейське свято Ханука.

Також ми повідомляли про те, що потрібно знати про День Сорока Святих.