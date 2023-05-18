Какой праздник 18 мая – история этого дня, главные запреты и народные приметы

Какой праздник отмечают 18 мая: что нельзя делать и какие есть народные приметы
18 мая верующие в церкви чтят память великомученицы Ирины Македонской. Поэтому мы рассказываем, какой это церковный праздник, что категорически запрещается делать в этот день, какие существуют народные приметы и традиции и что они означают.
Новини.LIVE рассказывает подробнее о дне памяти великомученицы Ирины Македонской.
Что известно об этом церковном празднике?
История этого дня
Ирина Македонская была дочерью императора Лициния, который сделал для своего единственного ребенка настоящий дворец, а для того, чтобы он был умным, он нанял специального мудреца, преподававшего ему образование. При этом, сам император был язычником, а мудрец был христианином, поэтому он тайно рассказывал девушке обо всех чудесах Господа.
Когда Ирина стала взрослой, ее отец стал ей искать жениха. Как–то был такой момент, когда в комнату девушки залетел голубь, оставивший там ветку оливы, а также орел, занесший ей разноцветный венок. Впоследствии залетел к Ирине и ворон, оставивший на земле змею.
Девушка не поняла это, а мудрец объяснил ей, что голубь – это чистота и кротость, орел – противостояние страстям, ветвь оливы означает Божью благодать, а венок является символом награды за подвиги. При этом, ворон со змеей – это Дьявол, пытающийся отказать девушку от Христа.
Поэтому девушка не захотела выходить замуж, крестилась и стала уверять отца принять христианство. Сначала он был против, а затем стал Дьяволом, поэтому приказал бросить Ирину с завязанными руками коням. Когда девушка помолилась Богу, ее отец смог подняться.
С тех пор люди верили во Христа, а Ирина стала провидицей.
Запреты этого дня
В этот день нельзя ходить к вдовам и незамужним девушкам, потому что выйти замуж еще долго не удастся. Также лучше не выходить на улицу после заката из–за нечистой силы. Кроме того, запрещается сплетничать и ругаться.
Народные приметы и традиции
В давние времена предки верили, что:
- дождливый день даст обильный урожай хлеба;
- цветки на черемушке означали быстрое снижение температуры воздуха;
- увидеть молнию означало щедрый урожай капусты;
- прекращение птичьего щебетания означало приход грозы;
- купание гусей в воде – тепло на улице.
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