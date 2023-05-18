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Какой праздник отмечают 18 мая: что нельзя делать и какие есть народные приметы

18 мая 2023 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой праздник 18 мая – история этого дня, главные запреты и народные приметы
Святая великомученица Ирина Македонская. Фото иллюстративное: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

18 мая верующие в церкви чтят память великомученицы Ирины Македонской. Поэтому мы рассказываем, какой это церковный праздник, что категорически запрещается делать в этот день, какие существуют народные приметы и традиции и что они означают.

Новини.LIVE рассказывает подробнее о дне памяти великомученицы Ирины Македонской.

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Что известно об этом церковном празднике?

История этого дня

Ирина Македонская была дочерью императора Лициния, который сделал для своего единственного ребенка настоящий дворец, а для того, чтобы он был умным, он нанял специального мудреца, преподававшего ему образование. При этом, сам император был язычником, а мудрец был христианином, поэтому он тайно рассказывал девушке обо всех чудесах Господа.

Когда Ирина стала взрослой, ее отец стал ей искать жениха. Как–то был такой момент, когда в комнату девушки залетел голубь, оставивший там ветку оливы, а также орел, занесший ей разноцветный венок. Впоследствии залетел к Ирине и ворон, оставивший на земле змею.

Великомученница Ирина Македонская
Святая великомученица Ирина Македонская. Фото иллюстративное: Pinterest

Девушка не поняла это, а мудрец объяснил ей, что голубь – это чистота и кротость, орел – противостояние страстям, ветвь оливы означает Божью благодать, а венок является символом награды за подвиги. При этом, ворон со змеей – это Дьявол, пытающийся отказать девушку от Христа.

Поэтому девушка не захотела выходить замуж, крестилась и стала уверять отца принять христианство. Сначала он был против, а затем стал Дьяволом, поэтому приказал бросить Ирину с завязанными руками коням. Когда девушка помолилась Богу, ее отец смог подняться.

С тех пор люди верили во Христа, а Ирина стала провидицей.

Великомученница Ирина Македонская
Святая великомученица Ирина Македонская. Фото иллюстративное: Pinterest

Запреты этого дня

В этот день нельзя ходить к вдовам и незамужним девушкам, потому что выйти замуж еще долго не удастся. Также лучше не выходить на улицу после заката из–за нечистой силы. Кроме того, запрещается сплетничать и ругаться.

Народные приметы и традиции

В давние времена предки верили, что:

  • дождливый день даст обильный урожай хлеба;
  • цветки на черемушке означали быстрое снижение температуры воздуха;
  • увидеть молнию означало щедрый урожай капусты;
  • прекращение птичьего щебетания означало приход грозы;
  • купание гусей в воде – тепло на улице.

Напомним, мы писали о том, какой праздник отмечают 16 мая.

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