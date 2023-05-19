Какой день 19 мая – история, запреты и народные приметы

Святой праведный Иов Многострадальный. Фото иллюстративное: УНИАН

19 мая все верующие в церкви чтят память Иова Многострадального. Мы рассказываем, что означает этот праздник, какова его история, что запрещается делать в этот день, какие существуют народные приметы и традиции, и что они означали для предков.

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История этого праздника

Иов Многострадальный был самым знаменитым благочестивым человеком во времена Моисея и имел большую семью. Однажды в его жизнь вмешался дьявол, который забрал у Иова все, что он приобрел за свою жизнь, и сделал так, чтобы он страдал страшным заболеванием.

Жена Иова тогда очень много работала, поэтому он довольно часто слушал от нее разные жалобы из–за страданий. Но мужчина говорил, что Бог бы не дал людям те испытания, с которыми они не могут справиться, поэтому люди должны благодарить его.

Святой праведный Иов Многострадальный. Фото иллюстративное: Pinterest

За это Господь решил вернуть Иову все, что он потерял из–за дьявола в свое время. С этого момента мужчина прожил еще 140 лет.

Какие запреты в этот день?

Предки в свое время верили в то, что если делать нежелательное, можно серьезно пострадать. Потому важно понимать, что в этот день нельзя:

конфликтовать с близкими из–за того, что в семье долгое время не будет счастья;

быть бездельником, ведь так можно пострадать от серьезного заболевания;

сажать огород утром, потому что иначе его поклевут птицы.

Святой праведный Иов Многострадальный. Фото иллюстративное: Pinterest

Народные приметы и традиции

Предки смотрели, каким был день, и делать выводы, что:

вороны садятся на крыльцо дома – это плохие новости;

солнце и яркая погода за окном – жаркое лето;

обильная роса – щедрый урожай огурцов.

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