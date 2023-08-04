Яке сьогодні свято 4 серпня – історія, день для Україні та світу, іменини

Компанія молодих людей, які вживають пиво у закладі. Фото: Freepik

Четверте серпня в Україні та світі відзначається Міжнародний день димчастого леопарда, День самотніх працюючих жінок, День народження шампанського та Міжнародний день пива. Віряни у цей день вшановують пам’ять святої мироносиці Марії Магдалини.

Новини.LIVE пояснює, який день четвертого серпня, хто святкує іменини та які відомі люди відзначають свій день народження.

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Церковний календар

Четвертого серпня віряни в церкві вшановують пам’ять святої мироносиці Марії Магдалини, яка була прибічницею та послідовницею Ісуса Христа. Жінка була одержима сімома бісами, але Месія зміг молитвою вигнати їх з її тіла, після чого Марія Магдалина стала його ученицею.

Зображення святої мироносиці Марії Магдалини. Фото ілюстративне: УНІАН

Вважається, що саме перед Марією Магдалиною у Великдень вперше вранці явився Ісус Христос.

Свята в Україні та світі

У цей день в Україні та світі відзначають Міжнародний день димчастого леопарда, який націлений на поширення інформації про цю тварину.

Димчастий леопард, який лежить на дереві. Фото: Pinterest

Також четвертого серпня святкується День самотніх працюючих жінок, який присвячений силі та стійкості таких жінок.

У цю дату ще відзначається Міжнародний день пива, який є досить популярним у всьому світі. Крім того, у цей день святкують День народження шампанського, історія якого вперше починається у Франції, де отець П'єр Періньйон любив виготовляти вина та експериментувати з ними.

Іменини

Четвертого серпня свої іменини святкує Олексій, Корнилій, Михайло та Марія, а талісман людини, яка народилася в цей день, — це жадеїт. Предки вважали, що він має сильні магічні властивості та може захистити від негативного впливу.

Жадеїт, який є талісманом людини, народженої четвертого серпня. Фото: Freepik

День народження відомих людей

Четвертого серпня 1854 року народилася українська акторка Марія Заньковецька, а у 1900 році на світ з’явилася мати королеви Єлизавети II Єлизавета Боуз-Лайон. У цей день, але у 1901 році, народився відомий американський джазовий музикант Луї Армстронг.

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