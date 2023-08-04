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4 августа для Украины и мира: именины и дни рождения известных людей

4 августа 2023 00:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 4 августа – история, день для Украины и мира, именины
Компания молодых людей, употребляющих пиво в заведении. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Четвертого августа в Украине и мире отмечается Международный день дымчастого леопарда, День одиноких работающих женщин, День рождения шампанского и Международный день пива. Верующие в этот день чтят память святой мироносицы Марии Магдалины.

Новини.LIVE объясняет, какой день четвертого августа, кто празднует именины и какие известные люди отмечают свой день рождения.

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Церковный календарь

Четвертого августа верующие в церкви чтят память святой мироносицы Марии Магдалины, которая являлась сторонницей и последовательницей Иисуса Христа. Женщина была одержима семью бесами, но Мессия смог молитвой изгнать их из ее тела, после чего Мария Магдалина стала его ученицей.

Святая мироносица Мария Магдалина
Изображение святой мироносицы Марии Магдалины. Фото иллюстративное: УНИАН

Считается, что перед Марией Магдалиной в Пасху впервые утром явился Иисус Христос.

Праздники в Украине и мире

В этот день в Украине и мире отмечают Международный день дымчатого леопарда, нацеленный на распространение информации об этом животном.

Дымчатый леопард
Дымчатый леопард, который лежит на дереве. Фото: Pinterest

Также четвертого августа отмечается День одиноких работающих женщин, посвященный силе и стойкости таких женщин.

В эту дату еще отмечается Международный день пива, который достаточно популярен во всем мире. Кроме того, в этот день празднуют День рождения шампанского, история которого впервые начинается во Франции, где отец Пьер Периньон любил производить вина и экспериментировать с ними.

Именины

Четвертого августа свои именины празднует Алексей, Корнилий, Михаил и Мария, а талисман родившегося в этот день человека — это жадеит. Предки считали, что он обладает сильными магическими свойствами и может защитить от негативного воздействия.

Жадеит
Жадеит, являющийся талисманом человека, рожденного четвертого августа. Фото: Freepik

День рождения известных людей

Четвертого августа 1854 родилась украинская актриса Мария Заньковецкая, а в 1900 году на свет появилась мать королевы Елизаветы II Елизавета Боуз-Лайон. В этот день, но в 1901 году, родился известный американский джазовый музыкант Луи Армстронг.

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