Какой сегодня праздник 4 августа – история, день для Украины и мира, именины

4 августа для Украины и мира: именины и дни рождения известных людей
Четвертого августа в Украине и мире отмечается Международный день дымчастого леопарда, День одиноких работающих женщин, День рождения шампанского и Международный день пива. Верующие в этот день чтят память святой мироносицы Марии Магдалины.
Новини.LIVE объясняет, какой день четвертого августа, кто празднует именины и какие известные люди отмечают свой день рождения.
Какой четвертого августа день?
Церковный календарь
Четвертого августа верующие в церкви чтят память святой мироносицы Марии Магдалины, которая являлась сторонницей и последовательницей Иисуса Христа. Женщина была одержима семью бесами, но Мессия смог молитвой изгнать их из ее тела, после чего Мария Магдалина стала его ученицей.
Считается, что перед Марией Магдалиной в Пасху впервые утром явился Иисус Христос.
Праздники в Украине и мире
В этот день в Украине и мире отмечают Международный день дымчатого леопарда, нацеленный на распространение информации об этом животном.
Также четвертого августа отмечается День одиноких работающих женщин, посвященный силе и стойкости таких женщин.
В эту дату еще отмечается Международный день пива, который достаточно популярен во всем мире. Кроме того, в этот день празднуют День рождения шампанского, история которого впервые начинается во Франции, где отец Пьер Периньон любил производить вина и экспериментировать с ними.
Именины
Четвертого августа свои именины празднует Алексей, Корнилий, Михаил и Мария, а талисман родившегося в этот день человека — это жадеит. Предки считали, что он обладает сильными магическими свойствами и может защитить от негативного воздействия.
День рождения известных людей
Четвертого августа 1854 родилась украинская актриса Мария Заньковецкая, а в 1900 году на свет появилась мать королевы Елизаветы II Елизавета Боуз-Лайон. В этот день, но в 1901 году, родился известный американский джазовый музыкант Луи Армстронг.
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