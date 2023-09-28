Арестович відреагував на новий скандал в'їдливим коментарем та образив нардепку

Блогер Олексій Арестович. Фото: соцмережі

Нещодавно в Україні поширився скандал щодо колишнього радника ОП Олексія Арестовича. Люди обурилися через його сексистські висловлювання та пропаганду насильства, яке стосується жінок. Тому він вирішив відреагувати на такий розголос інциденту.

Скандал він прокоментував на своїй Facebook-сторінці.

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Реакція Арестовича

"Девіз наших семінарів: добре навчена феміністка нічим не відрізняється від натуралки", — зазначив Арестович.

Скриншот допису

Також в коментарі BBC Україна він зауважив, що це була атака, яку спрямували на його репутацію.

"Ця атака була зроблена дуже топорно, і видно, що люди, які це робили, дуже поспішали", — розповів він журналістам.

Він додав, що ці уривки було вирізано і вирвано з контексту.

"Семінари — це доволі творчі заняття. Плюс у мене 17 років театральної діяльності. Я просто зображую там чоловіків, видаючи себе за такого чоловіка, з їхніми поширеними претензіями до жінок", — пояснив Арестович.

Він сказав, що такі висловлювання є жартом.

"Тому що я кажу, "мужики, пока нас женщины не слышат", а там (на семінарі, який проходить у зумі. — Ред.) одночасно присутні декілька сотень жінок. Ну якщо я кажу, що жінки нас не чують, то, мабуть, це гумор?" — зазначив він.

Що написала нардепка

Своєю чергою нардепка Ірина Геращенко раніше відреагувала на його висловлювання та назвала його "самозакоханим павичем".

"Останні заяви Арестовича — це не просто сексизм, а конкретний заклик до насильства. "Жінка — істота, яку хочеться задушити" — верзе полковник. В країні, де катастрофічно зростає домашнє насильство й брак психологів, аби допомогти людям з ПТС повернутися до норми. Людина, яку планомірно розкручував марафон, закликає українок душити", — наголосила вона.

За її словами, вона разом з колегами звертається до правоохоронних органів, аби ті порушили кримінальну справу щодо Арестовича через заклики до насильства та мову ворожнечі.

"Що із себе уявляє цей самозакоханий павич, було зрозуміло відразу. Але з початком війни Арестович отримав ще більше ефіру і з ранку до ночі брехав у марафоні. Про двє-трі нєдєлі, закінчення ракет в РФ, оточення Банкової та героїчну оборону ОП, про швидку перемогу. Його продовжували тягати в ЗМІ — і це про якість української журналістики", — зазначила Геращенко.

Скриншот допису

Що відомо про скандал

Ексрадник Офісу президента Олексій Арестович під час своїх закритих "психологічних семінарів" розповсюджував сексизм і висловлював думки, що пропагують насильство. Він обливав брудом жінок та возвеличував чоловіків.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович повідомив, що звернувся до суду через скандал із виконанням російських пісень у Львові. Так, за словами Арестовича, ДБР нині зобов'язане розпочати кримінальне провадження проти нардепки Наталії Піпи, яка завадила виконанню пісень Цоя.