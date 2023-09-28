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Арестович отреагировал на новый скандал въедливым комментарием и оскорбил нардепа

28 сентября 2023 21:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Арестович отреагировал на новый скандал въедливым комментарием и оскорбил нардепа
Блогер Алексей Арестович. Фото: соцсети
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Недавно в Украине распространился скандал по поводу бывшего советника ОП Алексея Арестовича. Люди возмутились из-за его сексистских высказываний и пропаганды насилия, касающегося женщин. Поэтому он решил отреагировать на такую огласку инцидента.

Скандал он прокомментировал на своей Facebook-странице.

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Реакция Арестовича

"Девиз наших семинаров: хорошо обученная феминистка ничем не отличается от натуралки", — отметил Арестович.

скандал с Арестовичем
Скриншот сообщения

Также в комментарии BBC Украина он отметил, что это была атака, направленная на его репутацию.

"Эта атака была сделана очень топорно, и видно, что люди, которые это делали, очень торопились", — рассказал он журналистам.

Он добавил, что эти отрывки были вырезаны и вырваны из контекста.

"Семинары — это достаточно творческие занятия. Плюс у меня 17 лет театральной деятельности. Я просто изображаю там мужчин, выдавая себя за такого мужчину, с их распространенными претензиями к женщинам", — объяснил Арестович.

Он сказал, что такие высказывания являются шуткой.

"Потому что я говорю, "мужики, пока нас женщины не слышат", а там (на семинаре, который проходит в зуме. — Ред.) одновременно присутствуют несколько сотен женщин. Ну если я говорю, что женщины нас не слышат, то, наверное, это юмор?" — отметил он.

Что написала народный депутат

В свою очередь нардепка Ирина Геращенко ранее отреагировала на его высказывания и назвала его "самовлюбленным павлином".

"Последние заявления Арестовича — это не просто сексизм, а конкретный призыв к насилию. "Женщина — существо, которое хочется задушить" — несет полковник. В стране, где катастрофически растет домашнее насилие и нехватка психологов, чтобы помочь людям с ПТС вернуться к норме. Человек, которого планомерно раскручивал марафон, призывает украинок душить", — подчеркнула она.

По ее словам, она вместе с коллегами обращается к правоохранительным органам, чтобы те возбудили уголовное дело в отношении Арестовича из-за призывов к насилию и языка вражды.

"Что из себя представляет этот самовлюбленный павлин, было понятно сразу. Но с началом войны Арестович получил еще больше эфира и с утра до ночи врал в марафоне. О двух-трех неделях, окончании ракет в РФ, оцеплении Банковой и героической обороне ОП, о скорой победе. Его продолжали таскать в СМИ — и это о качестве украинской журналистики", — отметила Геращенко.

скандал с Арестовичем
Скриншот сообщения

Что известно о скандале

Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович во время своих закрытых "психологических семинаров" распространял сексизм и выражал пропагандирующие насилие мысли. Он облил грязью женщин и восхвалял мужчин.

Напомним, ранее Алексей Арестович сообщил, что обратился в суд из-за скандала с исполнением российских песен во Львове. Так, по словам Арестовича, ДБР сейчас обязано возбудить уголовное производство против нардепа Наталии Пипы, которая помешала исполнению песен Цоя.

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