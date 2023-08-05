Арттерапія для дорослих: замалюйте свої психологічні проблеми

Арттерапія – це метод роботи з людською психікою, де сам процес роботи вже є лікуванням. Фото: freepik

Стреси та депресії ефективно вгамовуються за допомогою методу арттерапії. Людина в процесі творчості використовує ділянки мозку, які мало працюють в повсякденні, що розкриває більше варіантів розв'язання психологічних негараздів.

Про це написав Психологічний центр "Без паніки".

Читайте також:

Термін "арттерапія" вперше був використаний в 1938 році британським художником та педагогом Адріаном Хіллом. Він помітив, що в лікарні для хворих на туберкульоз люди, які займались мистецтвом, почувалися набагато краще. Після цього напрям арттерапії набув великого розвитку на Заході.

Переваги арттерапії в порівнянні з іншими видами психотерапії

Не має обмежень — будь-хто може створювати творчий продукт.

Символічна комунікація показує проблему глибше та точніше — це дає можливість знайти нові варіанти розв'язання проблем.

Творча діяльність допомагає обходити цензуру свідомого та дає доступ до несвідомих проявлень. При коректній комунікації з арттерапевтом це дає глибше розуміння того, що відбувається з клієнтом та як прийти до максимально гарного результату роботи.

Займаючись творчістю людина може подолати апатію та безініціативність.

Арттерапія максимально корисна при:

травмах;

втратах;

кризових станах;

внутрішніх конфліктах;

постстресових, невротичних та психосоматичних розладах, ПТСР;

екзистенційних та вікових кризах;

страхах;

невпевненості у собі;

тривогах;

складних медичних діагнозах;

депресіях.

Арттерапія є дієвим методом психотерапії, хоча її вплив надзвичайно м'який та комфортний для клієнта. Це метод взаємодії з людською психікою, де сам процес роботи вже є лікуванням.

Раніше ми пропонували пройти тест з оптичною ілюзією, щоб усвідомити свої емоції та зрозуміти їхню причину. Також за допомогою малюнків з твариною можна дізнатись про свої приховані здібності.