Арттерапія для дорослих: замалюйте свої психологічні проблеми
Стреси та депресії ефективно вгамовуються за допомогою методу арттерапії. Людина в процесі творчості використовує ділянки мозку, які мало працюють в повсякденні, що розкриває більше варіантів розв'язання психологічних негараздів.
Про це написав Психологічний центр "Без паніки".
Термін "арттерапія" вперше був використаний в 1938 році британським художником та педагогом Адріаном Хіллом. Він помітив, що в лікарні для хворих на туберкульоз люди, які займались мистецтвом, почувалися набагато краще. Після цього напрям арттерапії набув великого розвитку на Заході.
Переваги арттерапії в порівнянні з іншими видами психотерапії
- Не має обмежень — будь-хто може створювати творчий продукт.
- Символічна комунікація показує проблему глибше та точніше — це дає можливість знайти нові варіанти розв'язання проблем.
- Творча діяльність допомагає обходити цензуру свідомого та дає доступ до несвідомих проявлень. При коректній комунікації з арттерапевтом це дає глибше розуміння того, що відбувається з клієнтом та як прийти до максимально гарного результату роботи.
- Займаючись творчістю людина може подолати апатію та безініціативність.
Арттерапія максимально корисна при:
- травмах;
- втратах;
- кризових станах;
- внутрішніх конфліктах;
- постстресових, невротичних та психосоматичних розладах, ПТСР;
- екзистенційних та вікових кризах;
- страхах;
- невпевненості у собі;
- тривогах;
- складних медичних діагнозах;
- депресіях.
Арттерапія є дієвим методом психотерапії, хоча її вплив надзвичайно м'який та комфортний для клієнта. Це метод взаємодії з людською психікою, де сам процес роботи вже є лікуванням.
Раніше ми пропонували пройти тест з оптичною ілюзією, щоб усвідомити свої емоції та зрозуміти їхню причину. Також за допомогою малюнків з твариною можна дізнатись про свої приховані здібності.