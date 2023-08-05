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Арттерапія для дорослих: замалюйте свої психологічні проблеми

5 серпня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Арттерапія для дорослих: замалюйте свої психологічні проблеми
Арттерапія – це метод роботи з людською психікою, де сам процес роботи вже є лікуванням. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Стреси та депресії ефективно вгамовуються за допомогою методу арттерапії. Людина в процесі творчості використовує ділянки мозку, які мало працюють в повсякденні, що розкриває більше варіантів розв'язання психологічних негараздів.

Про це написав Психологічний центр "Без паніки".

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Термін "арттерапія" вперше був використаний в 1938 році британським художником та педагогом Адріаном Хіллом. Він помітив, що в лікарні для хворих на туберкульоз люди, які займались мистецтвом, почувалися набагато краще. Після цього напрям арттерапії набув великого розвитку на Заході.

Переваги арттерапії в порівнянні з іншими видами психотерапії

  • Не має обмежень — будь-хто може створювати творчий продукт.
  • Символічна комунікація показує проблему глибше та точніше — це дає можливість знайти нові варіанти розв'язання проблем.
  • Творча діяльність допомагає обходити цензуру свідомого та дає доступ до несвідомих проявлень. При коректній комунікації з арттерапевтом це дає глибше розуміння того, що відбувається з клієнтом та як прийти до максимально гарного результату роботи.
  • Займаючись творчістю людина може подолати апатію та безініціативність.

Арттерапія максимально корисна при:

  • травмах;
  • втратах;
  • кризових станах;
  • внутрішніх конфліктах;
  • постстресових, невротичних та психосоматичних розладах, ПТСР;
  • екзистенційних та вікових кризах;
  • страхах;
  • невпевненості у собі;
  • тривогах;
  • складних медичних діагнозах;
  • депресіях.

Арттерапія є дієвим методом психотерапії, хоча її вплив надзвичайно м'який та комфортний для клієнта. Це метод взаємодії з людською психікою, де сам процес роботи вже є лікуванням.

Раніше ми пропонували пройти тест з оптичною ілюзією, щоб усвідомити свої емоції та зрозуміти їхню причину. Також за допомогою малюнків з твариною можна дізнатись про свої приховані здібності.

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