Арттерапия для взрослых: зарисуйте свои психологические проблемы
Стрессы и депрессии эффективно унимаются с помощью метода арттерапии. Человек в процессе творчества использует участки мозга, которые мало работают в повседневной жизни, что раскрывает больше вариантов разрешения психологических проблем.
Об этом написал Психологический центр "Без паники".
Термин "арттерапия" впервые был использован в 1938 году британским художником и педагогом Адрианом Хиллом. Он заметил, что в больнице для больных туберкулезом люди, занимавшиеся искусством, чувствовали себя гораздо лучше. После этого направление арттерапии получило большое развитие на Западе.
Преимущества арттерапии по сравнению с другими видами психотерапии
- Нет ограничений — любой может создавать творческий продукт.
- Символическая коммуникация показывает проблему глубже и точнее — это позволяет найти новые варианты решения проблем.
- Творческая деятельность помогает обходить цензуру сознательного и дает доступ к бессознательным проявлениям. При корректной коммуникации с арттерапевтом это дает более глубокое понимание того, что происходит с клиентом и как прийти к максимально хорошему результату работы.
- Занимаясь творчеством, человек может преодолеть апатию и безынициативность.
Арттерапия максимально полезна при:
- травмах;
- потерях;
- кризисных состояниях;
- внутренних конфликтах;
- пост-стрессовых, невротических и психосоматических расстройствах, ПТСР;
- экзистенциальных и возрастных кризисах;
- страхах;
- неуверенности в себе;
- тревогах;
- сложных медицинских диагнозах;
- депрессиях.
Арттерапия является действенным методом психотерапии, хотя ее влияние чрезвычайно мягко и комфортно для клиента. Это метод взаимодействия с человеческой психикой, где сам процесс работы уже является лечением.
Ранее мы предлагали пройти тест с оптической иллюзией, чтобы осознать свои эмоции и понять их причину. Также с помощью рисунков с животным можно узнать свои скрытые способности.