Арттерапия для взрослых: зарисуйте свои психологические проблемы

Арттерапия – это метод работы с человеческой психикой, где сам процесс работы уже является лечением. Фото: freepik

Стрессы и депрессии эффективно унимаются с помощью метода арттерапии. Человек в процессе творчества использует участки мозга, которые мало работают в повседневной жизни, что раскрывает больше вариантов разрешения психологических проблем.

Об этом написал Психологический центр "Без паники".

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Термин "арттерапия" впервые был использован в 1938 году британским художником и педагогом Адрианом Хиллом. Он заметил, что в больнице для больных туберкулезом люди, занимавшиеся искусством, чувствовали себя гораздо лучше. После этого направление арттерапии получило большое развитие на Западе.

Преимущества арттерапии по сравнению с другими видами психотерапии

Нет ограничений — любой может создавать творческий продукт.

Символическая коммуникация показывает проблему глубже и точнее — это позволяет найти новые варианты решения проблем.

Творческая деятельность помогает обходить цензуру сознательного и дает доступ к бессознательным проявлениям. При корректной коммуникации с арттерапевтом это дает более глубокое понимание того, что происходит с клиентом и как прийти к максимально хорошему результату работы.

Занимаясь творчеством, человек может преодолеть апатию и безынициативность.

Арттерапия максимально полезна при:

травмах;

потерях;

кризисных состояниях;

внутренних конфликтах;

пост-стрессовых, невротических и психосоматических расстройствах, ПТСР;

экзистенциальных и возрастных кризисах;

страхах;

неуверенности в себе;

тревогах;

сложных медицинских диагнозах;

депрессиях.

Арттерапия является действенным методом психотерапии, хотя ее влияние чрезвычайно мягко и комфортно для клиента. Это метод взаимодействия с человеческой психикой, где сам процесс работы уже является лечением.

Ранее мы предлагали пройти тест с оптической иллюзией, чтобы осознать свои эмоции и понять их причину. Также с помощью рисунков с животным можно узнать свои скрытые способности.