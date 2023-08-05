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Арттерапия для взрослых: зарисуйте свои психологические проблемы

5 августа 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Арттерапия для взрослых: зарисуйте свои психологические проблемы
Арттерапия – это метод работы с человеческой психикой, где сам процесс работы уже является лечением. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Стрессы и депрессии эффективно унимаются с помощью метода арттерапии. Человек в процессе творчества использует участки мозга, которые мало работают в повседневной жизни, что раскрывает больше вариантов разрешения психологических проблем.

Об этом написал Психологический центр "Без паники".

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Термин "арттерапия" впервые был использован в 1938 году британским художником и педагогом Адрианом Хиллом. Он заметил, что в больнице для больных туберкулезом люди, занимавшиеся искусством, чувствовали себя гораздо лучше. После этого направление арттерапии получило большое развитие на Западе.

Преимущества арттерапии по сравнению с другими видами психотерапии

  • Нет ограничений — любой может создавать творческий продукт.
  • Символическая коммуникация показывает проблему глубже и точнее — это позволяет найти новые варианты решения проблем.
  • Творческая деятельность помогает обходить цензуру сознательного и дает доступ к бессознательным проявлениям. При корректной коммуникации с арттерапевтом это дает более глубокое понимание того, что происходит с клиентом и как прийти к максимально хорошему результату работы.
  • Занимаясь творчеством, человек может преодолеть апатию и безынициативность.

Арттерапия максимально полезна при:

  • травмах;
  • потерях;
  • кризисных состояниях;
  • внутренних конфликтах;
  • пост-стрессовых, невротических и психосоматических расстройствах, ПТСР;
  • экзистенциальных и возрастных кризисах;
  • страхах;
  • неуверенности в себе;
  • тревогах;
  • сложных медицинских диагнозах;
  • депрессиях.

Арттерапия является действенным методом психотерапии, хотя ее влияние чрезвычайно мягко и комфортно для клиента. Это метод взаимодействия с человеческой психикой, где сам процесс работы уже является лечением.

Ранее мы предлагали пройти тест с оптической иллюзией, чтобы осознать свои эмоции и понять их причину. Также с помощью рисунков с животным можно узнать свои скрытые способности.

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