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Аварійний стан приміщень і руйнування памʼяток: що залишилось від Лаври після представників УПЦ МП

19 квітня 2023 13:18
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Аварійний стан приміщень та руйнування памʼяток: що залишилось від Лаври після представників УПЦ МП
МКІП проводить ревізію в Києво-Печерській Лаврі. Фото: Telegram/Олександр Ткаченко
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

 Комісія МКІП провела ревізію в приміщеннях Києво-Печерської лаври. Сьогодні було здійснено огляд трьох памʼяток.

Про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі. 

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За його словами, двері будівель були зачинені, а тому довелось звертатись до технічних працівників. Вони за допомогою відповідних засобів забезпечили доступ Комісії до приміщень.

МКІП проводить ревізію в Києво-Печерській Лаврі. Фото: Telegram/Олександр Ткаченко

Під приціл МКІП потрапили три памʼятки. Дві з них національного значення, інша — місцевого, а саме галерея до ближніх печер, дзвіниця на Ближніх печерах, вхід до галереї ближніх печер.

МКІП проводить ревізію в Києво-Печерській лаврі. Фото: Telegram/Олександр Ткаченко

"Вказані об'єкти є пам'ятками архітектури національного значення та місцевого, складовими пам'ятки національного значення Ансамбля Києво-Печерської лаври та складовими об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Стан об'єктів видно на фото", — написав Ткаченко.

А також додав, що вжиття орендарем протипожежних заходів не зафіксовано.

лавра
МКІП проводить ревізію в Києво-Печерській лаврі. Фото: Telegram/Олександр Ткаченко

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Мінкульті призначили нового керівника заповідника "Києво-Печерська лавра". Ним став генеральний директор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко. Він очолив посаду в.о. генерального директора.

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