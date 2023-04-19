Аварійний стан приміщень та руйнування памʼяток: що залишилось від Лаври після представників УПЦ МП

Аварійний стан приміщень і руйнування памʼяток: що залишилось від Лаври після представників УПЦ МП
Комісія МКІП провела ревізію в приміщеннях Києво-Печерської лаври. Сьогодні було здійснено огляд трьох памʼяток.
Про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі.
Що кажуть у МКІП
За його словами, двері будівель були зачинені, а тому довелось звертатись до технічних працівників. Вони за допомогою відповідних засобів забезпечили доступ Комісії до приміщень.
Під приціл МКІП потрапили три памʼятки. Дві з них національного значення, інша — місцевого, а саме галерея до ближніх печер, дзвіниця на Ближніх печерах, вхід до галереї ближніх печер.
"Вказані об'єкти є пам'ятками архітектури національного значення та місцевого, складовими пам'ятки національного значення Ансамбля Києво-Печерської лаври та складовими об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Стан об'єктів видно на фото", — написав Ткаченко.
А також додав, що вжиття орендарем протипожежних заходів не зафіксовано.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Мінкульті призначили нового керівника заповідника "Києво-Печерська лавра". Ним став генеральний директор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко. Він очолив посаду в.о. генерального директора.