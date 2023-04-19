Аварийное состояние помещений и разрушение достопримечательностей: оставшееся от Лавры после представителей УПЦ МП

МКИП проводит ревизию в Киево-Печерской Лавре. Фото: Telegram/Александр Ткаченко

Комиссия МКИП провела ревизию в помещениях Киево-Печерской лавры. Сегодня был проведен смотр трех достопримечательностей.

Об этом написал Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

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По его словам, двери зданий были закрыты, а потому пришлось обращаться к техническим работникам. Они с помощью соответствующих средств обеспечили доступ Комиссии в помещения.

МКИП проводит ревизию в Киево-Печерской Лавре. Фото: Telegram/Александр Ткаченко

Под прицел МКИП попали 3 достопримечательности. Две из них национального значения, другое – местное. А именно: галерея в Ближние пещеры, Колокольня на Ближних пещерах, Вход в Галерею Ближних пещер.

МКИП проводит ревизию в Киево-Печерской Лавре. Фото: Telegram/Александр Ткаченко

"Указанные объекты являются памятниками архитектуры национального значения и местного, составляющими достопримечательности национального значения Ансамбля Киево-Печерской лавры и составляющими объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Состояние объектов видно на фото", – написал Ткаченко.

А также добавил, что принятие арендатором противопожарных мер не зафиксировано.

МКИП проводит ревизию в Киево-Печерской Лавре. Фото: Telegram/Александр Ткаченко

Напомним, ранее мы писали, что в Минкульте назначен новый руководитель заповедника "Киево-Печерская лавра". Им стал генеральный директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко. Он возглавил должность и. о. генеральный директор.