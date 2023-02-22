Чи можуть мобілізувати всю сім'ю — відповідь юриста

Юрист розповів про важливі винятки щодо мобілізації усіх осіб в сім'ї

Закон України "Про військовий обов'язок та військову службу" визначає перелік осіб, які підлягають мобілізації на військову службу. Однак, нерідко виникає питання, скільки членів сім'ї можуть бути мобілізовані відповідно до законодавства.

На це питання відповів юрист Ростилав Кравець й пояснив українцям важливі нюанси, пише ТСН.ua.

За словами фахівця, в законодавстві немає чіткої відповіді чи уточнень стосовно кількості членів сім'ї, яких можуть призвати. Тому теоретично потрапити до лав ЗСУ можуть усі — чоловік, дружина, повнолітні діти. Проте юрист не знає на практиці подібних випадків.

Які є винятки

У ЦПД пояснюють, що ухваленими законопроєктами №7481 та №7352 розширений перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації та мають право на відстрочення від мобілізації.

Не можуть мобілізувати жінок та чоловіків, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти, боронячи державу.

Близькими родичами в такому випадку вважають:

чоловіка;

дружину;

сина;

доньку;

батька;

матір;

діда;

бабу;

рідних брата та сестру.

"Тобто якщо людина загинула на війні або зникла безвісти, то її близьких родичів не будуть мобілізовувати", — додає Кравець.

Ще один виняток стосується жінки або чоловіка, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу.

Відповідно до ст. 2 Закону, якщо хтось із сім'ї перебуває на службі, то той, хто займається доглядом за дитиною, не може бути мобілізованим, щоб не залишити дитину без батьківської опіки.

"Якщо у родині є неповнолітні діти, то чоловіка можуть мобілізувати, а вже дружину — ні! Але, якщо усі діти повнолітні, то можуть забрати та чоловіка, і дружину, і повнолітніх дітей. Тобто усю родину", — зазначає юрист.

Отже, у законодавстві України немає обмежень щодо кількості членів сім'ї, яких можуть мобілізувати на військову службу. Проте існують винятки, за якими деякі члени родини можуть бути звільнені від мобілізації.

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