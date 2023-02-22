Могут ли мобилизовать всю семью — ответ юриста

Юрист рассказал о важных исключениях касательно мобилизации всех лиц в семье

Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" определяет перечень лиц, подлежащих мобилизации на военную службу. Однако часто возникает вопрос, сколько членов семьи могут быть мобилизованы в соответствии с законодательством.

На этот вопрос ответил юрист Ростилав Кравец и объяснил украинцам важные нюансы, пишет ТСН.ua.

По словам специалиста, в законодательстве нет четкого ответа или уточнений по количеству членов семьи, которых могут призвать. Поэтому теоретически попасть в ряды ВСУ могут все муж, жена, совершеннолетние дети. Однако юрист не знает на практике похожих случаев.

Какие исключения

В ЦПИ объясняют, что принятыми законопроектами №7481 и №7352 расширен перечень лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации и имеющих право на отсрочку от мобилизации.

Не могут мобилизовать женщин и мужчин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести, защищая государство.

Близкими родственниками в таком случае считают:

мужчины;

жену;

сына;

дочь;

отца;

мать;

деда;

бабу;

родных брата и сестру.

"То есть, если человек погиб на войне или пропал без вести, то его близких родственников не будут мобилизовывать", — добавляет Кравец.

Еще одно исключение касается женщины или мужчины, имеющих несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу.

Согласно ст. 2 Закона, если кто-то из семьи находится на службе, то занимающийся уходом за ребенком не может быть мобилизованным, чтобы не оставить ребенка без родительской опеки.

"Если в семье есть несовершеннолетние дети, то мужа могут мобилизовать, а уже жену — нет! Но если все дети совершеннолетние, то могут забрать и мужа, и жену, и совершеннолетних детей. То есть всю семью", — отмечает юрист.

Следовательно, в законодательстве Украины нет ограничений по количеству членов семьи, которые могут мобилизовать на военную службу. Однако существуют исключения, по которым некоторые члены семьи могут быть освобождены от мобилизации.

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