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Чому сльози іноді бувають солонішими: цікаві факти, про які мало хто знає

22 травня 2023 21:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чому сльози іноді мають солоніший смак – дослідники пояснили
Сльози жінки через емоції. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Людина може плакати через будь-які події, наприклад, через біль, сміх або у щасливі моменти, але мало хто знає, чому сльози іноді бувають солонішими. Тому ми розповідаємо про цікаві факти сліз, а також про те, звідки вони беруться та чому іноді стають солонішими.

Новини.LIVE розповідає про цікаві факти про сльози у людей.

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Дослідники стверджують, що сльози у людей виробляє слизова залоза, які містить 99% води. При цьому, смаку рідини з очей додають різні неорганічні компоненти, зокрема, фосфат, білки, сірчанокислий кальцій, карбонат магнію та натрію, а також хлорид натрію, який всі знають як сіль.

Що варто знати про сльози?

Походження сліз

Рідину в організмі виділяє слізна залоза, яка за формою схожа на мигдаль та знаходиться у черепі людини. Від неї відходять слізні канали, які ведуть безпосередньо до очей. Ця рідина допомагає виражати емоції, зволожує та захищає.

Слезы женщины
Сльози жінки, які виникають через емоції. Фото: Pexels

Коли людина наповнюється якимись емоціями, потік рідини каналами спускається у слізний мішок та потрапляє до внутрішнього куточка ока. Частина рідини стікає до слізно-носової протоки, де їх вбирає порожнина носа.

Чому сльози стають солонішими?

Іноді людям здається, що на смак сльози нібито стають солонішими та можуть навіть провокувати подразнення шкіри та очей. Вчені стверджують, що так і справді може бути, коли людина дуже засмучена. Справа в тому, що під час емоцій у людини швидше починає працювати серце, зростає пульс, а також активізується функція надниркових залоз і щитовидної залози.

Женские слезы
Жіночі сльози через емоції. Фото: Pexels

Через це з’являється великий тиск на організм, в ньому виділяється адреналін, який додає гіркоти та змінює смак сльози.

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