Почему слезы иногда имеют более соленый вкус – исследователи объяснили

Слезы женщины из-за эмоций. Фото: Pexels

Человек может плакать из-за любых событий, например, из-за боли, смеха или в счастливые моменты, но мало кто знает, почему слезы иногда бывают соленее. Поэтому мы рассказываем об интересных фактах слез, а также о том, откуда они берутся и почему иногда становятся более солеными.

Новини.LIVE рассказывает об интересных фактах про слезы людей.

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Исследователи утверждают, что слезы у людей производит слизистая, которая содержит 99% воды. При этом, вкусу жидкости из глаз добавляют различные неорганические компоненты, в частности, фосфат, белки, сернокислый кальций, карбонат магния и натрия, а также хлорид натрия, который все знают как соль.

Что следует знать о слезах?

Происхождение слез

Жидкость в организме выделяет слезная железа, которая по форме похожа на миндаль и находится в черепе человека. От нее исходят слезные каналы, ведущие непосредственно к глазам. Эта жидкость помогает выражать эмоции, увлажняет и защищает.

Слезы женщины, которые возникают из-за эмоций. Фото: Pexels

Когда человек наполняется какими-то эмоциями, поток жидкости по каналам спускается в слезный мешок и попадает во внутренний угол глаза. Часть жидкости стекает к слезно-носовому протоку, где их впитывает полость носа.

Почему слезы становятся соленее?

Иногда людям кажется, что на вкус слезы якобы становятся более солеными и могут даже провоцировать раздражение кожи и глаз. Ученые утверждают, что так действительно может быть, когда человек очень расстроен. Дело в том, что во время эмоций у человека скорее начинает работать сердце, растет пульс, а также активизируется функция надпочечников и щитовидной железы.

Женские слезы из-за эмоций. Фото: Pexels

Поэтому появляется большое давление на организм, в нем выделяется адреналин, который добавляет горечи и изменяет вкус слезы.

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