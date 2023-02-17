Дефіциту немає: в Укренерго дали позитивний прогноз щодо ситуації зі світлом
На 17 лютого в енергосистемі України відсутній дефіцит потужності. Наразі електростанції виробляють достатньо електроенергії аби покрити потреби громадян.
Про це інформує пресслужба НЕК "Укренерго".
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Яка ситуація зі світлом
Так, за даними Укренерго, наразі в Україні працюють всі види електростанцій. Імпорт електроенергії незначний в результаті стабілізації електропостачання.
"Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. Але при зростанні споживання можливе застосування відключень", — зазначають у компанії.
Вчора, 16 лютого, деякі мережеві обмеження були у Києві, Київській та Житомирській областях. Своєю чергою, ремонтні бригади Укренерго безперервно працюють над усуненням наслідків атак росії.
Також в Укренерго нагадали, що понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем ворога.
"Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні голова правління Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що в Україні покращується ситуація зі світлом. Втім ворог підступний і готується до нових атак.