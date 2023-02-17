Дефицита нет: в Укрэнерго дали положительный прогноз по ситуации со светом

Украинские энергетики продолжают ликвидировать последствия атак рф

17 февраля в энергосистеме Украины отсутствует дефицит мощности. Сейчас электростанции производят достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребности граждан.

Об этом информирует пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Какая ситуация со светом

Так, по данным Укрэнерго, в настоящее время в Украине работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии незначителен в результате стабилизации электроснабжения.

"Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области на сегодняшний день не приходились. Но при росте потребления возможно применение отключений", — отмечают в компании.

Вчера, 16 февраля некоторые сетевые ограничения были в Киеве, Киевской и Житомирской областях. В свою очередь, ремонтные бригады Укрэнерго непрерывно работают над устранением последствий атак россии.

Также в Укрэнерго напомнили, что более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага.

"Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что в Украине улучшается ситуация со светом. Впрочем, враг коварен и готовится к новым атакам.