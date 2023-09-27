День захисників та захисниць: 1 жовтня вся Україна зупиниться на хвилину мовчання

Меморіал з іменами загиблих військових на Майдані Незалежності в Києві. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

У неділю, 1 жовтня, Україна вперше відзначить у нову дату день своїх захисників і захисниць. Також цієї неділі вся країна зупиниться, щоб вшанувати загиблих Героїв.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Читайте також:

День захисників та захисниць України

"Буває, що мовчання здатне сказати більше, ніж будь-які слова. Цієї неділі, 1 жовтня, Україна вперше відзначить у нову дату день своїх захисників і захисниць. Усіх, хто бʼється заради держави. Усіх, хто додає сили Україні. Усіх, хто віддав своє життя заради України", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що цієї неділі вперше вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг наших людей, які загинули, захищаючи нашу державу та українців. Це стане нашою новою традицією.

"9:00. Неділя. 1 жовтня. Центральні площі та вулиці українських міст. Хвилина шани. Хвилина мовчання. Та вічність памʼяті про наших полеглих захисників і захисниць", — сказав глава держави.

Нагадаємо, Архієрейський Собор ПЦУ 24 травня ухвалив рішення про перехід з 1 вересня на новоюліанський календар.

Відтак, День захисників та захисниць України з 14 жовтня перенесли на 1 жовтня.