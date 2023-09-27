День защитников и защитниц: 1 октября вся Украина остановится на минуту молчания

Мемориал с именами погибших на Майдане Независимости в Киеве. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В воскресенье, 1 октября, Украина впервые отметит в новую дату день своих защитников и защитниц. Также в это воскресенье вся страна остановится, чтобы почтить память погибших Героев.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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День защитников и защитниц Украины

"Бывает, что молчание способно сказать больше, чем любые слова. В это воскресенье, 1 октября, Украина впервые отметит в новую дату день своих защитников и защитниц. Всех, кто сражается ради государства. Всех, кто придает силы Украине. Всех, кто отдал свою жизнь ради Украины", — отметил Зеленский.

Он отметил, что в это воскресенье впервые вся Украина на минуту остановится, чтобы молчанием почтить подвиг наших людей, погибших, защищая наше государство и украинцев. Это станет нашей новой традицией.

"9:00. Воскресенье. 1 октября. Центральные площади и улицы украинских городов. Минута уважения. Минута молчания. Но вечность памяти о наших павших защитниках и защитницах", — сказал глава государства.

Напомним, Архиерейский Собор ПЦУ 24 мая принял решение о переходе с 1 сентября на новоюлианский календарь.

Следовательно, День защитников и защитниц Украины с 14 октября перенесли на 1 октября.