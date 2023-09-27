Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow День защитников и защитниц: 1 октября вся Украина остановится на минуту молчания arrow

День защитников и защитниц: 1 октября вся Украина остановится на минуту молчания

27 сентября 2023 09:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
День защитников и защитниц: 1 октября вся Украина остановится на минуту молчания
Мемориал с именами погибших на Майдане Независимости в Киеве. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В воскресенье, 1 октября, Украина впервые отметит в новую дату день своих защитников и защитниц. Также в это воскресенье вся страна остановится, чтобы почтить память погибших Героев.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

День защитников и защитниц Украины

"Бывает, что молчание способно сказать больше, чем любые слова. В это воскресенье, 1 октября, Украина впервые отметит в новую дату день своих защитников и защитниц. Всех, кто сражается ради государства. Всех, кто придает силы Украине. Всех, кто отдал свою жизнь ради Украины", — отметил Зеленский.

Он отметил, что в это воскресенье впервые вся Украина на минуту остановится, чтобы молчанием почтить подвиг наших людей, погибших, защищая наше государство и украинцев. Это станет нашей новой традицией.

"9:00. Воскресенье. 1 октября. Центральные площади и улицы украинских городов. Минута уважения. Минута молчания. Но вечность памяти о наших павших защитниках и защитницах", — сказал глава государства.

Напомним, Архиерейский Собор ПЦУ 24 мая принял решение о переходе с 1 сентября на новоюлианский календарь.

Следовательно, День защитников и защитниц Украины с 14 октября перенесли на 1 октября.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Как будут забирать деньги у регионов и останавливать Большое строительство. Интервью с Железняком

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз