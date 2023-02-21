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Для українських водіїв хочуть запровадити ще одну вимогу: за порушення — штраф

21 лютого 2023 16:10
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
В Україні для водіїв можуть запровадити сувору вимогу — законопроєкт
Якщо цей законопроєкт схвалять, то на водіїв чекатиме новий штраф у разі порушення
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Одне з головних правил сумлінного водія — вчасно "перевзутися", адже безпека на дорозі на 70% залежить від гуми. Проте багато автомобілістів нехтують цим правилом, придумуючи виправдання. 

Але вже скоро зміна шин може стати обов'язковою в Україні. Відповідний законопроєкт №8369 вже підготовила група народних депутатів та внесла до Верховної Ради. Зараз документ з певних причин знаходиться на доопрацюванні. Про це повідомили на урядовому порталі.

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Про що говорить законопроєкт №8369

Проєктом закону пропонується заборонити експлуатацію з 1 листопада по 31 березня транспортних засобів допустимою масою до 3,5 тонн, не оснащених зимовими або всесезонними шинами на всіх колесах.

Для транспорту вагою понад 3,5 тонни в цей період обов'язковими стануть тільки зимові шини. У цей період можна буде їздити на літній або всесезонній гумі автомобілям до 3,5 тонни, тобто легковикам категорії "В".

Також вносяться зміни ч. 1 ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення — запроваджується штраф за їзду літньою гумою взимку. Його розмір становитиме 340 гривень.

Як говориться в пояснювальній записці, були проаналізовані статистичні дані й з'ясувалося, що пік аварій на українських дорогах припадає якраз на пізню осінь та ранню зиму, коли на дорогах слизько й мокро, а водії досі не замінили гуму на колесах. 

Крім цього, автори законопроєкту підкреслили, запропоноване ними правило відповідало б законодавству багатьох країн ЄС.

Про що говорить законопроєкт №8369

Чому законопроєкт відправили на доопрацювання

Уряд прийняв рішення відправити проєкт закону на доопрацювання, оскільки в ньому не було фінансово-економічних розрахунків та обґрунтувань.

Як відомо, обов’язкове "перевзування" авто може потребувати додаткових видатків державного та місцевих бюджетів, тому що комусь доведеться купувати всесезонну чи зимову гуму для транспортних засобів, які використовуються центральними й місцевими органами влади, підприємствами, установами й організаціями, які утримуються коштом бюджетних грошей.

Варто зазначити, що раніше в МВС уже пропонували запровадити в Україні сезонну зміну шин, але з різних причин цю ідею постійно відкладали.

Сезонна зміна шин може стати обов'язковою в Україні

Нагадаємо, ми розповідали, яке покарання може отримати водій, який пересувається у транспортному засобі та не має при собі аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки. 

Також ми писали, що у мобільному застосунку "Дія" поновили важливу функцію для автомобілістів. Тепер водії можуть знову перевіряти та сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані системами фото- й відеофіксації. 

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