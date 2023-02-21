В Украине для водителей могут ввести строгое требование — законопроект

Если этот законопроект одобрят, то водителей будет ждать новый штраф в случае нарушения

Одно из главных правил добросовестного водителя — вовремя "переобуться", ведь безопасность на дороге на 70% зависит от резины. Однако многие автомобилисты пренебрегают этим правилом, придумывая оправдание.

Но уже скоро смена шин может стать обязательной в Украине. Соответствующий законопроект №8369 уже подготовила группа народных депутатов и внесла в Верховную Раду. Сейчас документ по определенным причинам находится на доработке. Об этом сообщили на правительственном портале.

О чем говорит законопроект №8369

Проект закона предлагает запретить эксплуатацию с 1 ноября по 31 марта транспортных средств допустимой массой до 3,5 тонн, не оснащенных зимними или всесезонными шинами на всех колесах.

Для транспорта весом более 3,5 тонн в этот период обязательными станут только зимние шины. В этот период можно будет ездить на летней или всесезонной резине автомобилям до 3,5 тонны, то есть легковушкам категории "В".

Также вносятся изменения в ч. 1 ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях — вводится штраф за езду летней резиной зимой. Его размер составит 340 гривен.

Как говорится в пояснительной записке, были проанализированы статистические данные и выяснилось, что пик аварий на украинских дорогах приходится как раз поздней осенью и ранней зимой, когда на дорогах скользко и мокро, а водители до сих пор не заменили резину на колесах.

Кроме этого, авторы законопроекта подчеркнули, что предложенное ими правило отвечало бы законодательству многих стран ЕС.

Почему законопроект отправили на доработку

Правительство приняло решение отправить проект закона на доработку, поскольку в нем не было финансово-экономических расчетов и обоснований.

Как известно, обязательное "переобувание" авто может потребовать дополнительных расходов государственного и местных бюджетов, потому что кому-то придется покупать всесезонную или зимнюю резину для транспортных средств, используемых центральными и местными органами власти, предприятиями, учреждениями и организациями, которые содержатся на средства бюджетных денег.

Следует отметить, что ранее в МВД уже предлагали ввести в Украине сезонную смену шин, но по разным причинам эту идею постоянно откладывали.

Напомним, мы рассказывали, какое наказание может получить водитель, который передвигается в транспортном средстве и не имеет при себе аптечку, огнетушитель или знак аварийной остановки.

Также мы писали, что в мобильном приложении "Дія" возобновили важную функцию для автомобилистов. Теперь водители могут снова проверять и платить штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные системами фото- и видеофиксации.