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"Дозвольте полетіти замість сина": мати загиблого пілота "Джуса" звернулася з незвичайним проханням

29 серпня 2023 14:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
"Дозвольте полетіти замість сина": мати загиблого пілота "Джуса" звернулася з незвичайним проханням
Відомий український пілот "Джус" загинув в авіатрощі на Житомирщині. Фото: Instagram
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві у вівторок, 29 серпня, почалася церемонія прощання із загиблим військовим пілотом Андрієм Пільщиковим на позивний "Джус". Під час розмови з командувачем повітряних Сил ЗСУ Миколою Олещуком мати льотчика-винищувача  попросила виконати одну річ.

Відео з матір'ю загиблого пілота було опубліковане у Telegram

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"Пообіцяйте, що я підіймусь в небо на першому F-16 замість сина", – сказала жінка.

Олещук зі свого боку забовʼязався виконати прохання матері героя.

Нагадаємо, 25 серпня на Житомирщині сталася авіакатастрофа внаслідок зіткнення екіпажів двох навчально-бойових літаків L-39. Троє льотчиків не вижили через цю аварію, серед них був відомий пілот 40-ї авіабригади з позивним "Джус".

Державне бюро розслідувань заявило, що розглядає три версії авіатрощі. За попередніми оцінками, основна причина — зіткнення двох літаків відбулося при здійсненні маневру розвороту.

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