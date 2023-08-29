"Дозвольте полетіти замість сина": мати загиблого пілота "Джуса" звернулася з незвичайним проханням

Відомий український пілот "Джус" загинув в авіатрощі на Житомирщині. Фото: Instagram

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві у вівторок, 29 серпня, почалася церемонія прощання із загиблим військовим пілотом Андрієм Пільщиковим на позивний "Джус". Під час розмови з командувачем повітряних Сил ЗСУ Миколою Олещуком мати льотчика-винищувача попросила виконати одну річ.

Відео з матір'ю загиблого пілота було опубліковане у Telegram.

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Олещук зі свого боку забовʼязався виконати прохання матері героя.

Нагадаємо, 25 серпня на Житомирщині сталася авіакатастрофа внаслідок зіткнення екіпажів двох навчально-бойових літаків L-39. Троє льотчиків не вижили через цю аварію, серед них був відомий пілот 40-ї авіабригади з позивним "Джус".

Державне бюро розслідувань заявило, що розглядає три версії авіатрощі. За попередніми оцінками, основна причина — зіткнення двох літаків відбулося при здійсненні маневру розвороту.