"Позвольте полететь вместо сына": мать погибшего пилота "Джуса" обратилась с необычной просьбой

Известный украинский пилот "Джус" погиб в авиакатастрофе в Житомирской области. Фото: Instagram

В Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ во вторник, 29 августа, началась церемония прощания с погибшим военным пилотом Андреем Пильщиковым с позывным "Джус". Во время разговора с командующим воздушными силами ВСУ Николаем Олещуком мать летчика-истребителя попросила выполнить одну просьбу.

Видео с матерью погибшего пилота было опубликовано в Telegram.

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"Пообещайте, что я поднимусь в небо на первом F-16 вместо сына", — сказала женщина.

Олещук со своей стороны обязался выполнить просьбу матери героя.

Напомним, 25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа в результате столкновения экипажей двух учебно-боевых самолетов L-39. Трое летчиков не выжили в результате этой аварии, среди них был известный пилот 40 авиабригады с позывным "Джус".

Государственное бюро расследований заявило, что рассматривает три версии авиакатастрофы. По предварительным оценкам, основная причина — столкновение двух самолетов произошло при совершении маневра разворота.