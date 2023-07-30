Антарктиді не вистачає морського льоду: вчені попередили про небезпеку

Антарктида. Фото: pixabay

На сьогодні Півчнічна півкуля нашої планети перебуває під літньою спекою, яка є рекордним показником. Своєю чергою є ще одна проблема, а саме Антарктичний морський лід, який впав до мінімального рівня для літа.

Про це пише CNN.

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Досяг найнижчого рівня за останні 45 років

В цьому році вчені помітили, що морський лід не повернувся до того рівня, на який очікували, адже він повинен в кінці лютого стискатися до найнижчого рівня, коли триває літо на контитенті. Після чого відбувається накопичення морського льоду впродовж зими.

"Морський лід не повернувся до очікуваного рівня. Насправді він знаходиться на найнижчому рівні для цієї пори року з початку обліку 45 років тому. Згідно з даними Національного центру даних про сніг і лід (NSIDC), площа льоду приблизно на 1,6 мільйона квадратних кілометрів (0,6 мільйона квадратних миль) нижча за попередній зимовий рекорд, встановлений у 2022 році", — пояснюють у повідомленні.

Зазначається, що в середині липня в Антарктиді рівень морського льоду був на 2,6 мільйона квадратних кілометрів меншим за середній показник з 1981 по 2010 рік.

Така територія є за площею, як Аргентина, або ж якщо з'єднати Техас, Каліфорнію, Нью-Мексико, Арізону, Неваду, Юту й Колорадо.

"Система змінилася"

За словами деяких вчених, таке явище є дуже рідкісним, адже воно стається раз на мільйони років.

"Гра змінилася. Немає сенсу говорити про ймовірність того, що все станеться так, як система була раніше, це чітко говорить нам про те, що система змінилася", — наголосив журналістам гляціолог з Університету Колорадо в Боулдері Тед Скамбос.

Що впливає на втрату льоду

Він зауважив, що декілька чинників впливають на втрату морського льоду, а саме західні вітри навколо Антарктиди. Вони можуть бути пов'язані із збільшенням рівня забрудненості Землі, через що нагрівається навколишнє середовище.

"Тепліші температури океану на північ від кордону Антарктичного океану змішуються з водою, яка зазвичай дещо ізольована від решти світового океану, також є частиною цієї ідеї щодо того, як це пояснити", — наголосив Скамбос.

За його словами, такий рівень морського льоду на цей раз взимку є бентежним показником.

"У 2016 році (антарктичний морський лід. — Ред.) зазнав першого значного падіння. З 2016 року він залишався низьким, а тепер дно випало. Щось важливе у величезній частині планети раптом поводиться інакше, ніж ми бачили останні 45 років", — пояснив фахівець.

Нагадаємо, в Атлантиці велика система океанських течій може зруйнуватися в будь-який момент між 2025 і 2095 роками. Такий прогноз є швидшим порівняно з попередніми.