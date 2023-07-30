Антарктиде не хватает морского льда: учёные предупредили об опасности

Антарктида. Фото: pixabay

На сегодняшний день Северное полушарие нашей планеты находится под летней жарой, которая является рекордным показателем. В свою очередь есть еще одна проблема, а именно Антарктический морской лед, упавший до минимального уровня для лета.

Об этом пишет CNN .

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Достиг самого низкого уровня за последние 45 лет

В этом году ученые заметили, что морской лед не вернулся к тому уровню, которого ожидали, ведь он должен в конце февраля сжиматься до самого низкого уровня, когда идет лето на контитенте. После чего происходит накопление морского льда в течении зимы.

"Морской лед не вернулся к ожидаемому уровню. На самом деле он находится на самом низком уровне для этого времени года с начала учета 45 лет назад. Согласно данным Национального центра данных о снеге и леде (NSIDC), площадь льда примерно на 1,6 миллиона квадратных километров (0,6 миллиона квадратных миль) ниже предыдущего зимнего рекорда, установленного в 2022 году", — объясняют в сообщении.

Отмечается, что в середине июля в Антарктиде уровень морского льда был на 2,6 миллиона квадратных километров меньше среднего показателя с 1981 по 2010 год.

Такая территория по площади, как Аргентина, или если соединить Техас, Калифорнию, Нью-Мексико, Аризону, Неваду, Юту и Колорадо.

"Система изменилась"

По словам некоторых ученых, такое явление очень редкое, ведь оно происходит раз в миллионы лет.

"Игра изменилась. Нет смысла говорить о вероятности того, что все произойдет так, как система была раньше, это четко говорит нам о том, что система изменилась", — подчеркнул журналистам гляциолог из Университета Колорадо в Боулдере Тед Скамбос.

Что влияет на потерю льда

Он отметил, что несколько факторов влияют на потерю морского льда, а именно на западные ветры вокруг Антарктиды. Они могут быть связаны с увеличением уровня загрязненности Земли, в результате чего нагревается окружающая среда.

"Теплые температуры океана севернее границы Антарктического океана смешиваются с водой, которая обычно несколько изолирована от остального мирового океана, также является частью этой идеи относительно того, как это объяснить", — подчеркнул Скамбос.

По его словам, такой уровень морского льда в этот раз зимой является мятущим показателем.

"В 2016 году (антарктический морской лед. — Ред.) претерпел первое значительное падение. С 2016 года он оставался низким, а теперь дно выпало. Что-то важное в огромной части планеты вдруг ведет себя иначе, чем мы видели последние 45 лет", — объяснил специалист.

Напомним, в Атлантике большая система океанских течений может разрушиться в любой момент между 2025 и 2095 годами. Такой прогноз быстрее по сравнению с предыдущими.