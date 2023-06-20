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Гектари затоплених лісів та тонни мертвої риби: Єрмак про наслідки підриву Каховської ГЕС

20 червня 2023 16:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Гектари затоплених лісів та тонни мертвої риби: Єрмак про наслідки підриву Каховської ГЕС
Наслідки підриву Каховської ГЕС. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Через підрив Каховської ГЕС окупантами наслідки для екології просто фатальні. Площа затоплених лісів більша за площу лісів Ісландії, а плями мастила й нафти вагою не менше 150 тонн дрейфують по Дніпру. 

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Наслідки для екології після підриву Каховської ГЕС

Андрій Єрмак опублікував невтішні цифри для екології після підриву Каховської ГЕС російськими окупантами.

Він розповів, що тільки плями мастила й нафти вагою не менше 150 тонн дрейфують по Дніпру. Вони легко можуть дістатися Середземномор’я. А понад 50 тисяч гектарів українських лісів затоплено і щонайменше половина з них загине. Це більше, ніж площа лісів Ісландії.

"Каховське водосховище вкрите  мертвою рибою. Це орієнтовно 95 тисяч тонн живих біоресурсів", — повідомив керівник ОП. 

За його словами, зафіксовано понад 150 офіційних випадків, коли на берегах Чорного моря в Болгарії та Туреччині знаходять тіла дельфінів з українських берегів.

"Не виключено, що течія принесе в ці країни косуль, лисиць та зайців з Південного регіону України. На затопленій території проживало близько 20 тисяч особин диких тварин. За екоцид має бути жорстка відповідальність для російських терористів", — наголосив Єрмак.

скріншот

Нагадаємо, нещодавно голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко розповіла, що внаслідок підриву Каховської ГЕС в Україні може утворитися нова пустеля. 

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