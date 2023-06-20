Гектари затоплених лісів та тонни мертвої риби: Єрмак про наслідки підриву Каховської ГЕС

Наслідки підриву Каховської ГЕС. Фото: Reuters

Через підрив Каховської ГЕС окупантами наслідки для екології просто фатальні. Площа затоплених лісів більша за площу лісів Ісландії, а плями мастила й нафти вагою не менше 150 тонн дрейфують по Дніпру.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Андрій Єрмак опублікував невтішні цифри для екології після підриву Каховської ГЕС російськими окупантами.

Він розповів, що тільки плями мастила й нафти вагою не менше 150 тонн дрейфують по Дніпру. Вони легко можуть дістатися Середземномор’я. А понад 50 тисяч гектарів українських лісів затоплено і щонайменше половина з них загине. Це більше, ніж площа лісів Ісландії.

"Каховське водосховище вкрите мертвою рибою. Це орієнтовно 95 тисяч тонн живих біоресурсів", — повідомив керівник ОП.

За його словами, зафіксовано понад 150 офіційних випадків, коли на берегах Чорного моря в Болгарії та Туреччині знаходять тіла дельфінів з українських берегів.

"Не виключено, що течія принесе в ці країни косуль, лисиць та зайців з Південного регіону України. На затопленій території проживало близько 20 тисяч особин диких тварин. За екоцид має бути жорстка відповідальність для російських терористів", — наголосив Єрмак.

Нагадаємо, нещодавно голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко розповіла, що внаслідок підриву Каховської ГЕС в Україні може утворитися нова пустеля.