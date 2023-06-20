Гектари затоплених лісів та тонни мертвої риби: Єрмак про наслідки підриву Каховської ГЕС
Через підрив Каховської ГЕС окупантами наслідки для екології просто фатальні. Площа затоплених лісів більша за площу лісів Ісландії, а плями мастила й нафти вагою не менше 150 тонн дрейфують по Дніпру.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Наслідки для екології після підриву Каховської ГЕС
Андрій Єрмак опублікував невтішні цифри для екології після підриву Каховської ГЕС російськими окупантами.
Він розповів, що тільки плями мастила й нафти вагою не менше 150 тонн дрейфують по Дніпру. Вони легко можуть дістатися Середземномор’я. А понад 50 тисяч гектарів українських лісів затоплено і щонайменше половина з них загине. Це більше, ніж площа лісів Ісландії.
"Каховське водосховище вкрите мертвою рибою. Це орієнтовно 95 тисяч тонн живих біоресурсів", — повідомив керівник ОП.
За його словами, зафіксовано понад 150 офіційних випадків, коли на берегах Чорного моря в Болгарії та Туреччині знаходять тіла дельфінів з українських берегів.
"Не виключено, що течія принесе в ці країни косуль, лисиць та зайців з Південного регіону України. На затопленій території проживало близько 20 тисяч особин диких тварин. За екоцид має бути жорстка відповідальність для російських терористів", — наголосив Єрмак.
Нагадаємо, нещодавно голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко розповіла, що внаслідок підриву Каховської ГЕС в Україні може утворитися нова пустеля.