Гектары затопленных лесов и тонны мертвой рыбы: Ермак о последствиях подрыва Каховской ГЭС

Последствия взрыва Каховской ГЭС. Фото: Reuters

Из-за подрыва Каховской ГЭС оккупантами последствия для экологии просто роковые. Площадь затопленных лесов больше площади лесов Исландии, а пятна масла и нефти весом не менее 150 тонн дрейфуют по Днепру.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Андрей Ермак опубликовал неутешительные цифры для экологии после подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Он рассказал, что только пятна масла и нефти весом не менее 150 тонн дрейфуют по Днепру, они легко могут добраться до Средиземноморья. А более 50 тысяч гектаров украинских лесов затоплены и, по меньшей мере, половина из них погибнет. Это больше, чем площадь лесов Исландии.

"Каховское водохранилище покрыто мертвой рыбой. Это ориентировочно 95 тысяч тонн живых биоресурсов", — сообщил руководитель ОП.

По его словам, уже зафиксировано более 150 официальных случаев, когда на берегах Черного моря в Болгарии и Турции находятся тела дельфинов с украинских берегов.

"Не исключено, что течение принесет в эти страны косуль, лис и зайцев из Южного региона Украины. На затопленной территории проживало около 20 тысяч особей диких животных. За экоцид должна быть жесткая ответственность для российских террористов", — подчеркнул Ермак.

Напомним, недавно голова Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко рассказала, что в результате подрыва Каховской ГЭС в Украине может образоваться новая пустыня.