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Громадяни Південної Кореї протестують проти викидання радіоактивних відходів з Фукусіми

26 серпня 2023 20:04
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Валерія Пержун
редактор
Громадяни Південної Кореї протестують проти викидання радіоактивних відходів з Фукусіми
Протест корейських вчителів. Фото: The Korea Herald
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

В суботу, 26 серпня, в столиці Південної Кореї на протест вийшли стурбовані екологічною ситуацією громадяни. Люди побоюються наслідків викиду Японією очищеної радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіми. Протестуючі вимагають від уряду вжити запобіжних заходів.

Про це пише Reuters.

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Що відомо про скидання радіоактивних матеріалів Японією

Як відомо, в четвер, 24 серпня, Японія почала скидати очищену радіоактивну воду з заводу на північ від Токіо в море.

Японія та наукові організації стверджують, що вода, дистильована після забруднення внаслідок контакту з паливними стрижнями, коли реактор був зруйнований під час землетрусу та цунамі 2011 року, є безпечною.

Компанії, відповідальні за станцію, Tokyo Electric Power (9501.T) фільтрували воду для видалення ізотопів, залишаючи лише тритій, радіоактивний ізотоп водню, який важко відокремити.

Агентство рибальства Японії заявило в суботу, що риба, перевірена у водах навколо заводу, не містила тритію.

Японія заявляє, що їй потрібно почати випускати воду, оскільки резервуари для зберігання, що містять близько 1,3 мільйона метричних тонн води – достатньо, щоб наповнити 500 плавальних басейнів олімпійського розміру — заповнені.

Перший скид 7800 кубічних метрів, що еквівалентно приблизно трьом олімпійським басейнам, відбудеться протягом 17 днів.

Протести екоактивістів у Південній Кореї

Південна Корея заявила, що не бачить наукових проблем із викидом води, але активісти з охорони навколишнього середовища стверджують, що всі можливі впливи не були вивчені.

Усі заперечення як у країні, так і за кордоном з боку рибальських спільнот були проігноровані.

"Ми не відразу побачимо такі катастрофи, як виявлення радіоактивних матеріалів у морепродуктах, але здається неминучим, що цей викид становитиме ризик для місцевої рибної промисловості, і уряд повинен знайти рішення", — сказав представник корейської групи радіаційного спостереження Чой Кьонсук.

За даними організаторів, в акції протесту взяли участь близько 50 тисяч осіб.

"Ніхто не може сказати, що станеться з морською екосистемою в наступні 100 років", — сказав Чой.

Нагадаємо, Японія розпочала скидати забруднену радіоактивну воду з АЕС Фукусіма-1 в океан з дозволу МАГАТЕ

Водночас через забруднення океану Китай забороняє всі японські морепродукти.

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