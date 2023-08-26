Граждане Южной Кореи протестуют против выбрасывания радиоактивных отходов из Фукусимы

Протест корейских учителей. Фото: The Korea Herald

В субботу, 26 августа, в столице Южной Кореи на протест вышли обеспокоенные экологической ситуацией граждане. Люди опасаются последствий выброса Японией очищенной радиоактивной воды из атомной электростанции Фукусимы. Протестующие требуют от правительства принять меры предосторожности.

Об этом пишет Reuters.

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Что известно о сбросе радиоактивных материалов Японией

Как известно, в четверг, 24 августа, Япония начала сбрасывать очищенную радиоактивную воду с завода севернее Токио в море.

Япония и научные организации утверждают, что вода, дистиллированная после загрязнения в результате контакта с топливными стержнями, когда реактор был разрушен во время землетрясения и цунами 2011 года, безопасно.

Компании, ответственные за станцию, Tokyo Electric Power (9501.T) фильтровали воду для удаления изотопов, оставляя лишь тритий, тяжело отделить радиоактивный изотоп водорода.

Агентство рыболовства Японии заявило в субботу, что рыба, проверенная в водах вокруг завода, не содержала трития.

Япония заявляет, что ей нужно начать выпускать воду, поскольку резервуары для хранения, содержащие около 1,3 миллиона метрических тонн воды – достаточно, чтобы наполнить 500 бассейнов олимпийского размера — заполнены.

Первый сброс 7800 кубических метров, что эквивалентно примерно трем олимпийским бассейнам, состоится в течение 17 дней.

Протесты экоактивистов в Южной Корее

Южная Корея заявила, что не видит научных проблем с выбросом воды, но активисты охраны окружающей среды утверждают, что все возможные влияния не были изучены.

Все возражения как в стране, так и за рубежом со стороны рыболовных сообществ были проигнорированы.

"Мы не сразу увидим такие катастрофы, как обнаружение радиоактивных материалов в морепродуктах, но кажется неизбежным, что этот выброс будет представлять риск для местной рыбной промышленности, и правительство должно найти решение", — сказал представитель корейской группы радиационного наблюдения Чой Кенсук.

По данным организаторов, в акции протеста приняло участие около 50 тысяч человек.

"Никто не может сказать, что произойдет с морской экосистемой в следующие 100 лет", — сказал Чой.

Напомним, Япония начала сбрасывать загрязненную радиоактивную воду с АЭС Фукусима-1 в океан с разрешения МАГАТЭ.

В то же время из-за загрязнения океана Китай запрещает все японские морепродукты.