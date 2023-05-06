Як морські тварини адаптувалися до життя на смітті

Велелла (вид знизу) (охопила сміття — Ред.) та дрейфує за допомогою спеціального живого вітрила. Фото: eurekalert.org

Попри те, що людське сміття заповнює океани й може становити серйозну загрозу для екології, морські тварини пристосувалися до життя на ньому, створюючи таким чином нову екосистему. Так, морські безхребетні використовують пластик для переміщення по воді чи для життя на ньому.

Про це повідомляє Portaltele.

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Як відомо, в північній частині Тихого океану є "сміттєва пляма", куди потоки води приносять все нове й нове сміття. Дослідники з Джорджтаунського університету виявили, що багато морських істот, таких як медузи, равлики та вусоногі раки, живуть там.

"Велика кількість сміття, що плаває ближче до поверхні води, транспортується та концентрується в "сміттєвих плямах", виявлених у всіх п’яти основних субтропічних круговоротах, зокрема, Південній та Північній Атлантиці (Саргасове море), Індійському океані, північній та південній частинах Тихого океану", — розповіли автори дослідження.

2019 року вчені відправилися в 80-денну експедицію до найбільших місць скупчення сміття. На зразках пластикових відходів дослідники виявили морське життя. Так, усередині сміттєвої плями було більше морських істот, ніж на її краях. Кількість пластикових відходів також була пов’язана з кількістю певних видів морських істот, таких як морські плоти, сині морські ґудзики та фіолетові морські равлики.

Фіолетові равлики Janthina будують бульбашкові плоти (на смітті — Ред.), занурюючи своє тіло в повітря та захоплюючи по одній бульбашці, яку потім загортають у слиз і приклеюють до свого поплавця. Фото: eurekalert.org

На думку вчених, водні течії зі сміттям допомагають цим морським тваринам дрейфувати в океані та знаходити їжу й пару. Однак діяльність людини, як-от забруднення океану пластиком, може завдати шкоди цим місцям океанських зустрічей і тваринам, які на них покладаються.

"Сміттєвий патч" — це більше, ніж просто смітник. Це екосистема, не через пластик, а всупереч йому", — наголосила дослідниця Джорджтауна Ребекка Хелм.

Желе з синіх кнопок Порпіта плаває на поверхні океану за допомогою круглого диска та дрейфує, куди їх несе течія. Фото: eurekalert.org

Нагадаємо, що німецькі інженери створили схожого на медузу м'якого робота, який може захоплювати сміття з води. Медузоподібний спосіб плавання дає можливість безконтактно хапати предмети, керуючи потоками рідини.