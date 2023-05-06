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Как морские животные адаптировались к жизни на мусоре

6 мая 2023 01:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Как морские животные адаптировались к жизни на мусоре
Велелла (вид снизу) (охватила мусор — Ред.) и дрейфует с помощью специального живого паруса. Фото: eurekalert.org
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Несмотря на то, что человеческий мусор заполняет океаны и может представлять серьезную угрозу для экологии, морские животные приспособились к жизни на нем, создавая таким образом новую экосистему. Да, морские беспозвоночные используют пластик для перемещения по воде или для жизни на нем.

Об этом сообщает Portaltele.

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Как известно, в северной части Тихого океана есть "мусорное пятно", куда потоки воды приносят все новый и новый мусор. Исследователи из Джорджтаунского университета обнаружили, что многие морские существа, такие как медузы, улитки и усоногие раки, живут там.

"Большое количество мусора, плавающего ближе к поверхности воды, транспортируется и концентрируется в "мусорных пятнах", обнаруженных во всех пяти основных субтропических круговоротах, в частности, Южной и Северной Атлантике (Саргассово море), Индийском океане, северной и южной частях Тихого океана», — рассказали авторы исследования.

В 2019 году ученые отправились в 80-дневную экспедицию в крупнейшие места скопления мусора. На образцах пластиковых отходов исследователи обнаружили морскую жизнь. Да, внутри мусорного пятна было больше морских существ, чем на ее краях. Количество пластиковых отходов также связано с количеством определенных видов морских существ, таких как морские плоты, синие морские пуговицы и фиолетовые морские улитки.

Фиолетовые улитки Janthina строят пузырьковые плоты (на мусоре — Ред.), погружая свое тело в воздух и захватывая по одному пузырьку, который затем заворачивают в слизь и приклеивают к своему поплавку. Фото: eurekalert.org

По мнению ученых, водные течения с мусором помогают этим морским животным дрейфовать в океане и находить еду и пару. Однако деятельность человека, например загрязнение океана пластиком, может нанести вред этим местам океанских встреч и животным, которые на них возлагаются.

"Мусорный патч" — это больше, чем просто мусорник. Это экосистема, не из-за пластика, а вопреки ему", — подчеркнула исследовательница Джорджтауна Ребекка Хелм.

Желе из синих кнопок Порпита плавает по поверхности океана с помощью круглого диска и дрейфует, куда их несет течение. Фото: eurekalert.org

Напомним, что немецкие инженеры создали похожего на медузу мягкого робота, который может захватывать мусор из воды. Медузоподобный способ плавания позволяет бесконтактно хватать предметы, управляя потоками жидкости.

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