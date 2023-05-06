Как морские животные адаптировались к жизни на мусоре
Несмотря на то, что человеческий мусор заполняет океаны и может представлять серьезную угрозу для экологии, морские животные приспособились к жизни на нем, создавая таким образом новую экосистему. Да, морские беспозвоночные используют пластик для перемещения по воде или для жизни на нем.
Об этом сообщает Portaltele.
Как морские животные используют пластик для жизни
Как известно, в северной части Тихого океана есть "мусорное пятно", куда потоки воды приносят все новый и новый мусор. Исследователи из Джорджтаунского университета обнаружили, что многие морские существа, такие как медузы, улитки и усоногие раки, живут там.
"Большое количество мусора, плавающего ближе к поверхности воды, транспортируется и концентрируется в "мусорных пятнах", обнаруженных во всех пяти основных субтропических круговоротах, в частности, Южной и Северной Атлантике (Саргассово море), Индийском океане, северной и южной частях Тихого океана», — рассказали авторы исследования.
В 2019 году ученые отправились в 80-дневную экспедицию в крупнейшие места скопления мусора. На образцах пластиковых отходов исследователи обнаружили морскую жизнь. Да, внутри мусорного пятна было больше морских существ, чем на ее краях. Количество пластиковых отходов также связано с количеством определенных видов морских существ, таких как морские плоты, синие морские пуговицы и фиолетовые морские улитки.
По мнению ученых, водные течения с мусором помогают этим морским животным дрейфовать в океане и находить еду и пару. Однако деятельность человека, например загрязнение океана пластиком, может нанести вред этим местам океанских встреч и животным, которые на них возлагаются.
"Мусорный патч" — это больше, чем просто мусорник. Это экосистема, не из-за пластика, а вопреки ему", — подчеркнула исследовательница Джорджтауна Ребекка Хелм.
Напомним, что немецкие инженеры создали похожего на медузу мягкого робота, который может захватывать мусор из воды. Медузоподобный способ плавания позволяет бесконтактно хватать предметы, управляя потоками жидкости.