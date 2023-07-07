Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Екологія arrow Яка радіаційна ситуація зараз в Україні: інформація на день 7 липня arrow

Яка радіаційна ситуація зараз в Україні: інформація на день 7 липня

7 липня 2023 12:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Яка радіаційна ситуація зараз в Україні: інформація на день 7 липня
Дозиметр. Фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні станом на 7 липня радіаційна ситуація перебуває в межах норми. Наразі все під контролем.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Загрози немає

"На пунктах спостереження радіометричної мережі НГМСУ та АСКРС в 30 км зоні навколо РАЕС, ХАЕС, ЗАЕС, ПУАЕС та територіях забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи (крім зони відчуження ЧАЕС), зареєстровані величини потужності експозиційної дози (ПЕД), які перебувають в межах своїх середньомісячних величин", — йдеться у повідомленні.

Ситуація під контролем

Такі дані говорять про те, що наразі відсутні нові аварійні ситуації на ядерно небезпечних об’єктах України. Також це свідчить про "відсутність транскордонного перенесення через територію України радіоактивно забруднених повітряних мас, здатних змінити природний радіаційний фон".

Крім того, від діяльності АЕС України вплив викидів на навколишнє природне середовище був "зникаюче малим".

"Найвища величина ПЕД на радіометричної мережі НГМСУ була зафіксована на метеостанції Чорнобиль і становила 166 нЗв/год, що нижче контрольного рівня (КР). Додаткове опромінення населення України внаслідок роботи АЕС було значно нижчим від допустимих рівнів, визначених санітарно-гігієнічними регламентами відповідно до чинних нормативно-правових актів з радіаційної безпеки (НРБ-97 та ін.)", — додали у повідомленні.

Возможно, это изображение карта и текст
Радіаційна ситуація. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, станом на вечір 6 липня радіаційна ситуація в Україні залишалася в межах норми. Дані радіометричного моніторингу в радіусі 30 кілометрів біля Рівненської, Хмельницької, Запорізької, Південноукраїнської атомних електростанцій, а також на територіях, які були забруднені Чорнобильською аварією, свідчать, що показники рівня радіації в Україні не перевищують норму.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз