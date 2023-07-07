Яка радіаційна ситуація зараз в Україні: інформація на день 7 липня

Дозиметр. Фото: pixabay

В Україні станом на 7 липня радіаційна ситуація перебуває в межах норми. Наразі все під контролем.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Загрози немає

"На пунктах спостереження радіометричної мережі НГМСУ та АСКРС в 30 км зоні навколо РАЕС, ХАЕС, ЗАЕС, ПУАЕС та територіях забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи (крім зони відчуження ЧАЕС), зареєстровані величини потужності експозиційної дози (ПЕД), які перебувають в межах своїх середньомісячних величин", — йдеться у повідомленні.

Ситуація під контролем

Такі дані говорять про те, що наразі відсутні нові аварійні ситуації на ядерно небезпечних об’єктах України. Також це свідчить про "відсутність транскордонного перенесення через територію України радіоактивно забруднених повітряних мас, здатних змінити природний радіаційний фон".

Крім того, від діяльності АЕС України вплив викидів на навколишнє природне середовище був "зникаюче малим".

"Найвища величина ПЕД на радіометричної мережі НГМСУ була зафіксована на метеостанції Чорнобиль і становила 166 нЗв/год, що нижче контрольного рівня (КР). Додаткове опромінення населення України внаслідок роботи АЕС було значно нижчим від допустимих рівнів, визначених санітарно-гігієнічними регламентами відповідно до чинних нормативно-правових актів з радіаційної безпеки (НРБ-97 та ін.)", — додали у повідомленні.

Радіаційна ситуація. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, станом на вечір 6 липня радіаційна ситуація в Україні залишалася в межах норми. Дані радіометричного моніторингу в радіусі 30 кілометрів біля Рівненської, Хмельницької, Запорізької, Південноукраїнської атомних електростанцій, а також на територіях, які були забруднені Чорнобильською аварією, свідчать, що показники рівня радіації в Україні не перевищують норму.