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Какая радиационная ситуация сейчас в Украине: информация на день 7 июля

7 июля 2023 12:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Какая радиационная ситуация сейчас в Украине: информация на день 7 июля
Дозиметр. Фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине на 7 июля радиационная ситуация находится в пределах нормы. Пока все под контролем.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Угрозы нет

"На пунктах наблюдения радиометрической сети НГМСУ и АСУРС в 30 км зоне вокруг РАЭС, ХАЭС, ЗАЭС, ПУАЭС и территориях загрязненных в результате Чернобыльской катастрофы (кроме зоны отчуждения ЧАЭС), зарегистрированы величины мощности экспозиционной дозы (ПЭД), которые находятся в пределах своих среднемесячных величин", — говорится в сообщении.

Ситуация под контролем

Такие данные говорят о том, что отсутствуют новые аварийные ситуации на ядерно опасных объектах Украины. Также это свидетельствует об "отсутствии трансграничного перенесения через территорию Украины радиоактивно загрязненных воздушных масс, способных изменить естественный радиационный фон".

Кроме того, от деятельности АЭС Украины влияние выбросов на окружающую природную среду было "исчезающее малым".

"Наивысшая величина ПЭД на радиометрической сети НГМСУ была зафиксирована на метеостанции Чернобыль и составляла 166 нЗв/ч, что ниже контрольного уровня (КР). Дополнительное облучение населения Украины вследствие работы АЭС было значительно ниже допустимых уровней, определенных санитарно-гигиеническими нормативно-правовых актов по радиационной безопасности (НРБ-97 и др.)", — добавили в сообщении.

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Радиационная обстановка. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, на вечер 6 июля радиационная ситуация в Украине оставалась в пределах нормы. Данные радиометрического мониторинга в радиусе 30 километров возле Ровенской, Хмельницкой, Запорожской, Южноукраинской атомных электростанций, а также на загрязненных Чернобыльской аварией территориях свидетельствуют, что показатели уровня радиации в Украине не превышают норму.

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