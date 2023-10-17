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ЄС посилить екологічне законодавство після заборони на продаж блискіток

17 жовтня 2023 12:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
ЄС посилить екологічне законодавство після заборони на продаж блискіток
Працівники сортують різні види пластику. Фото: Reuters, фото ілюстративне
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Європейський Союз оголосив про подальші плани боротьби з мікропластиком. Це сталося після того, як набула чинності заборона на виготовлення і продаж блискіток.

Про це повідомляє The Guardian.

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Пропозиція, яка стосується крихітних гранул, які використовуються майже у всіх пластикових виробах, спрямована на скорочення забруднення пластиковими гранулами на 74% до кінця десятиліття. Загалом, за даними Європейської комісії, це призведе до зменшення забруднення Європи мікропластиком на 7%.

"Найважливіше — зменшити забруднення у воді. Те, що ми прагнемо зробити, це забезпечити різке скорочення її забруднення мікропластиком", — сказав Віргініюс Сінкявічюс, комісар ЄС з навколишнього середовища, океанів і рибальства.

В чому суть проблеми

Крихітні, міцні гранули пластику, також відомі як гострики або перо, розплавляються та перетворюються на продукти щоденного використання, від офісних стільців до пляшок з водою. Але вони потрапляють у навколишнє середовище на кожному етапі ланцюга поставок.

З часом вони розпадаються на мікропластик, який їдять і п’ють люди та тварини. За оцінками комісії, щорічно в ЄС у навколишнє середовище потрапляє від 52 000 до 184 000 тонн пластикових гранул.

Як боротися з мікропластиком

У рамках свого прагнення скоротити забруднення мікропластиком на 30% до 2030 року Комісія хоче, щоб оператори, які працюють з гранулами, вживали заходів обережності, щоб не завдати шкоди природі.

У порядку важливості вони хочуть, щоб виробники запобігали розливам, локалізували розливи, які трапляються, і прибирали після розливів, які не локалізуються.

Раніше ми повідомляли, що екологічна небезпека, що виникла на українсько-угорському кордоні, привернула увагу громадськості. Територія Закарпаття стала відправною точкою для великих сміттєвих викидів, що засмічують річки на території Угорщини, волонтери вже витягли приблизно 90 тонн пластикових відходів з акваторій.

Нагадуємо, що Європа зіткнулася із серйозною екологічною проблемою. Майже 98% людей на континенті живуть у районах із дуже шкідливим та забрудненим повітрям. 

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