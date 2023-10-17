ЕС усилит экологическое законодательство после запрета на продажу блесток

Работники сортируют разные виды пластика. Фото: Reuters, фото иллюстративный

Европейский Союз объявил о дальнейших планах по борьбе с микропластиком. Это произошло после вступления в силу запрета на изготовление и продажу блесток.

Об этом сообщает The Guardian.

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Предложение, касающееся крошечных гранул, используемых почти во всех пластиковых изделиях, направлено на сокращение загрязнения пластиковыми гранулами на 74% к концу десятилетия. По данным Европейской комиссии, это приведет к уменьшению загрязнения Европы микропластиком на 7%.

"Самое важное — уменьшить загрязнение в воде. То, что мы стремимся сделать, это обеспечить резкое сокращение ее загрязнения микропластиком", — сказал Виргиниус Синкявичюс, комиссар ЕС по окружающей среде, океанам и рыболовству.

В чем суть проблемы

Крошечные, прочные гранулы пластика, также известные как острицы или перо, расплавляются и превращаются в продукты ежедневного использования, от офисных стульев до бутылок с водой. Однако они попадают в окружающую среду на каждом этапе цепи поставок.

С течением времени они распадаются на микропластик, который едят и пьют люди и животные. По оценкам комиссии, ежегодно в ЕС в окружающую среду попадают от 52 000 до 184 000 тонн пластиковых гранул.

Как бороться с микропластиком

В рамках своего стремления сократить загрязнение микропластиком на 30% к 2030 году Комиссия хочет, чтобы операторы, работающие с гранулами, принимали меры предосторожности, чтобы не причинить вреда природе.

В порядке важности они хотят, чтобы производители предотвращали разливы, локализовали случающиеся разливы и убирали после нелокализованных разливов.

Ранее мы сообщали, что возникшая на украинско-венгерской границе экологическая опасность привлекла внимание общественности. Территория Закарпатья стала отправной точкой для крупных мусорных выбросов, засоряющих реки на территории Венгрии, волонтеры уже извлекли около 90 тонн пластиковых отходов из акваторий.

Напоминаем, что Европа столкнулась с серьезной экологической проблемой. Около 98% людей на континенте живут в районах с очень вредным и загрязненным воздухом.