Південну Африку охопило сильне цунамі: одна людина загинула
У Південній Африці сталося потужне цунамі. Внаслідок стихії одна людина загинула, багато будинків пошкоджено.
Відео цунамі у Південній Африці публікують у мережі.
Цунамі у Південній Африці
Відомо, що стихія вирує у місті Кейптаун. Вона завдала найбільшої шкоди узбережжю. Там було пошкоджено прибережну інфраструктуру та приватні будинки. Окрім цього, багато автомобілів хвилями змило у відкритий океан.
➡️https://t.co/gtdo0olHRN— natural disaster (@natural79939854) September 17, 2023
South Africa Is Sinking! Rough Waves Tsunami in Cape Town! Flooding in Gordon's Bay#CapeTown #SouthAfrica #GordonsBay #flood #floods #flooding #waves #inondations #alagamentos #tormenta #storm #unwetter #CapeWeather #hurricanelee tsunami south africa pic.twitter.com/TRRr2kzD2E
Станом на сьогодні, відомо про одну загиблу людину внаслідок цунамі.
Метеорологічна служба Південної Африки оголосила попередження про 5 рівень небезпеки через шквальний вітер і хвилі.
Нагадаємо, влада східної Лівії заявила, що щонайменше дві тисячі людей загинули, а ще 5-6 тисяч вважаються зниклими безвісти після масштабної повені. Вона охопила місто Дерна через сильний шторм та дощ.
Додамо, катастрофічна повінь, яка охопила центр Греції, забрала життя щонайменше десятьох людей.