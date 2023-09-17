Південну Африку охопило сильне цунамі: одна людина загинула

Сильний дощ у Південній Африці. Фото: Reuters

У Південній Африці сталося потужне цунамі. Внаслідок стихії одна людина загинула, багато будинків пошкоджено.

Відео цунамі у Південній Африці публікують у мережі.

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Відомо, що стихія вирує у місті Кейптаун. Вона завдала найбільшої шкоди узбережжю. Там було пошкоджено прибережну інфраструктуру та приватні будинки. Окрім цього, багато автомобілів хвилями змило у відкритий океан.

Станом на сьогодні, відомо про одну загиблу людину внаслідок цунамі.

Метеорологічна служба Південної Африки оголосила попередження про 5 рівень небезпеки через шквальний вітер і хвилі.

Нагадаємо, влада східної Лівії заявила, що щонайменше дві тисячі людей загинули, а ще 5-6 тисяч вважаються зниклими безвісти після масштабної повені. Вона охопила місто Дерна через сильний шторм та дощ.

Додамо, катастрофічна повінь, яка охопила центр Греції, забрала життя щонайменше десятьох людей.