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Південну Африку охопило сильне цунамі: одна людина загинула

17 вересня 2023 19:15
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Козюк Тетяна
редактор
Південну Африку охопило сильне цунамі: одна людина загинула
Сильний дощ у Південній Африці. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Південній Африці сталося потужне цунамі. Внаслідок стихії одна людина загинула, багато будинків пошкоджено. 

Відео цунамі у Південній Африці публікують у мережі. 

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Відомо, що стихія вирує у місті Кейптаун. Вона завдала найбільшої шкоди узбережжю. Там було пошкоджено прибережну інфраструктуру та приватні будинки. Окрім цього, багато автомобілів хвилями змило у відкритий океан. 

Станом на сьогодні, відомо про одну загиблу людину внаслідок цунамі.

 Метеорологічна служба Південної Африки оголосила попередження про 5 рівень небезпеки через шквальний вітер і хвилі. 

 

Нагадаємо, влада східної Лівії заявила, що щонайменше дві тисячі людей загинули, а ще 5-6 тисяч вважаються зниклими безвісти після масштабної повені. Вона охопила місто Дерна через сильний шторм та дощ.

Додамо, катастрофічна повінь, яка охопила центр Греції, забрала життя щонайменше десятьох людей. 

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