Южную Африку охватило сильное цунами: один человек погиб

Сильный дождь в Южной Африке. Фото: Reuters

В Южной Африке произошло мощное цунами. В результате стихии один человек погиб, многие дома повреждены.

Видео цунами в Южной Африке публикуют в сети.

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Известно, что стихия бушует в Кейптауне. Она нанесла наибольший ущерб побережью. Там была повреждена прибрежная инфраструктура и частные дома. Кроме того, многие автомобили волнами смыло в открытый океан.

По состоянию на сегодняшний день известно об одном погибшем человеке в результате цунами.

Метеорологическая служба Южной Африки объявила предупреждение о 5 уровне опасности из-за шквального ветра и волн.

Напомним, власти восточной Ливии заявили, что по меньшей мере две тысячи человек погибли, а еще 5-6 тысяч считаются пропавшими без вести после масштабного наводнения. Она охватила город Дерна из-за сильного шторма и дождя.

Добавим, катастрофическое наводнение, охватившее центр Греции, унесло жизни по меньшей мере десятерых человек.