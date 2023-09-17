Южную Африку охватило сильное цунами: один человек погиб
В Южной Африке произошло мощное цунами. В результате стихии один человек погиб, многие дома повреждены.
Видео цунами в Южной Африке публикуют в сети.
Цунами в Южной Африке
Известно, что стихия бушует в Кейптауне. Она нанесла наибольший ущерб побережью. Там была повреждена прибрежная инфраструктура и частные дома. Кроме того, многие автомобили волнами смыло в открытый океан.
➡️ https://t.co/gtdo0olHRN— natural disaster (@natural79939854) September 17, 2023
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По состоянию на сегодняшний день известно об одном погибшем человеке в результате цунами.
Метеорологическая служба Южной Африки объявила предупреждение о 5 уровне опасности из-за шквального ветра и волн.
Напомним, власти восточной Ливии заявили, что по меньшей мере две тысячи человек погибли, а еще 5-6 тысяч считаются пропавшими без вести после масштабного наводнения. Она охватила город Дерна из-за сильного шторма и дождя.
Добавим, катастрофическое наводнение, охватившее центр Греции, унесло жизни по меньшей мере десятерых человек.