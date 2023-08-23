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Природоохоронці засіяли дно Каховського водосховища: як це допоможе

23 серпня 2023 09:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Природоохоронці засіяли дно Каховського водосховища: як це допоможе
Дно Каховського водосховища після підриву дамби. Фото: МОСТ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Дно колишнього Каховського водосховища було засіяне конюшиною, люцерною та іншими рослинами. Це було зроблено для того, щоб запобігти пиловим бурям та іншим небажаним процесам.

Про це повідомили в Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

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"Дно колишнього Каховського водосховища вкрилося конюшиною, люцерною та іншими рослинами. Їх насіяли природоохоронці парку, аби запобігти пиловим бурям та розповсюдженню чужорідних видів", — повідомили в Міністерстві.

Засіяне дно Каховського водосховища. Фото: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Раніше ми розповідали, що українські військові показали, який вигляд має Каховська ГЕС. Колишнє водосховище перетворилося на безкрайню зелену пустку.

Нагадаємо, що Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував можливість відновлення Каховської ГЕС після теракту російських окупантів. За його словами, дамбу більше не зможуть відновити. 

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