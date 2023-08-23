Защитники природы засеяли дно Каховского водохранилища: как это поможет

Дно Каховского водохранилища после подрыва дамбы. Фото: МОСТ

Дно бывшего Каховского водохранилища было усеяно клевером, люцерной и другими растениями. Это было сделано для того, чтобы предотвратить пылевые бури и другие нежелательные процессы.

Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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"Дно бывшего Каховского водохранилища покрылось клевером, люцерной и другими растениями. Их насеяли природоохранники парка, чтобы предотвратить пылевые бури и распространение чужеродных видов", — сообщили в Министерстве.

Засеяно дно Каховского водохранилища. Фото: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины

Ранее мы рассказывали, что украинские военные показали, как выглядит Каховская ГЭС . Бывшее водохранилище превратилось в бескрайнюю зеленую пустошь.

Напомним, что Министр внутренних дел Игорь Клименко прокомментировал возможность возобновления Каховской ГЭС после теракта российских оккупантов. По его словам, плотину больше не смогут восстановить.