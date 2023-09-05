Смертельний Еверест: чому сходження на гору стає дедалі небезпечним

Альпініст на горі Еверест. Фото: google

Експерти попереджають, що глобальне потепління посилює небезпеки, властиві високогірному альпінізму. Значне підвищення температури загрожує зростаючому числу смертей і безпеці альпіністів.

Про це пише The Guardian.

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Експерти попереджають, що високогірний альпінізм несе ризик сходження лавин, але глобальне потепління посилює небезпеку під час сезону сходжень на Гімалайському гірському масиві.

Згідно з нещодавнім аналізом, за останні 50 років щонайменше 564 людини загинули через лавини під час сходження на вершини вище 4500 метрів у Гімалаях.

Якщо звести дані до 14 вершин висотою понад 8000 метрів і кількох інших вершин висотою понад 6000 метрів у Гімалаях, то в період з 1895 по 2022 рік в альпінізмі загинуло не менше 1400 людей, 33% із яких сталися через лавини.

"Смертельні лавини на популярних вершинах, включаючи Еверест, Ама-Даблам, Манаслу і Дхаулагірі не пчалися нещодавно. У горах сходитимуть лавини. Вони робили це десятиліттями", — сказав альпініст і літописець сезонів сходження в Непалі Алан Арнетт.

Однак частота і час сходження недавніх лавин можуть бути ознакою того, що чекає альпінізм в Гімалаях в майбутньому в умовах глобального потепління.

Нагадаємо, нещодавно вчені шокували моторошними прогнозами через глобальне потепління. Вони вважають, що швидкі темпи глобального потепління можуть призвести до трагічних наслідків, зокрема, до численних жертв на планеті. За підрахунками вчених, впродовж століття може загинути до 3 мільярдів людей.