Смертельный Эверест: почему восхождение на гору становится все более опасным

Альпинист на горе Эверест. Фото: google

Эксперты предупреждают, что глобальное потепление усугубляет опасности, свойственные высокогорному альпинизму. Значительное повышение температуры чревато растущим числом смертей и безопасности альпинистов.

Об этом пишет The Guardian.

Читайте также:

Чем глобальное потепление грозит альпинистам

Эксперты предупреждают, что высокогорный альпинизм несет риск схода лавин, но глобальное потепление усугубляет опасность во время сезона восхождений на Гималайском горном массиве.

Согласно недавнему анализу, за последние 50 лет по меньшей мере 564 человека погибли из-за лавин во время восхождения на вершины выше 4500 метров в Гималаях.

Если свести данные к 14 вершинам высотой более 8000 метров и нескольким другим вершинам высотой более 6000 метров в Гималаях, то в период с 1895 по 2022 год в альпинизме погибли не менее 1400 человек, 33% из которых произошли из-за лавин.

"Смертельные лавины на популярных вершинах, включая Эверест, Ама-Даблам, Манаслу и Дхаулагири не лезли недавно. В горах будут сходить лавины. Они делали это десятилетиями", — сказал альпинист и летописец сезонов восхождения в Непале Алан Арнет.

Однако частота и время схождения недавних лавин могут являться признаком того, что ожидает альпинизм в Гималаях в будущем в условиях глобального потепления.

Напомним, недавно ученые шокировали жуткими прогнозами из-за глобального потепления. Они считают, что быстрые темпы глобального потепления могут привести к трагическим последствиям, в частности к многочисленным жертвам на планете. По подсчетам ученых, в течение столетия может погибнуть до 3 миллиардов человек.