Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экология arrow Смертельный Эверест: почему восхождение на гору становится все более опасным arrow

Смертельный Эверест: почему восхождение на гору становится все более опасным

5 сентября 2023 07:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Смертельный Эверест: почему восхождение на гору становится все более опасным
Альпинист на горе Эверест. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Эксперты предупреждают, что глобальное потепление усугубляет опасности, свойственные высокогорному альпинизму. Значительное повышение температуры чревато растущим числом смертей и безопасности альпинистов.

Об этом пишет The Guardian.

Читайте также:

Чем глобальное потепление грозит альпинистам

Эксперты предупреждают, что высокогорный альпинизм несет риск схода лавин, но глобальное потепление усугубляет опасность во время сезона восхождений на Гималайском горном массиве.

Согласно недавнему анализу, за последние 50 лет по меньшей мере 564 человека погибли из-за лавин во время восхождения на вершины выше 4500 метров в Гималаях.

Если свести данные к 14 вершинам высотой более 8000 метров и нескольким другим вершинам высотой более 6000 метров в Гималаях, то в период с 1895 по 2022 год в альпинизме погибли не менее 1400 человек, 33% из которых произошли из-за лавин.

"Смертельные лавины на популярных вершинах, включая Эверест, Ама-Даблам, Манаслу и Дхаулагири не лезли недавно. В горах будут сходить лавины. Они делали это десятилетиями", — сказал альпинист и летописец сезонов восхождения в Непале Алан Арнет.

Однако частота и время схождения недавних лавин могут являться признаком того, что ожидает альпинизм в Гималаях в будущем в условиях глобального потепления.

Напомним, недавно ученые шокировали жуткими прогнозами из-за глобального потепления. Они считают, что быстрые темпы глобального потепления могут привести к трагическим последствиям, в частности к многочисленным жертвам на планете. По подсчетам ученых, в течение столетия может погибнуть до 3 миллиардов человек.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Зеленский поедет на сессию ООН: Кислица озвучил главные темы

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз