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Сотні пінгвінів зібралися біля станції "Академік Вернадський": захоплююче видовище

14 жовтня 2023 17:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Сотні пінгвінів зібралися біля станції "Академік Вернадський": захоплююче видовище
Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський". Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В мережу потрапило відео, на якому сотні пінгвінів зібралися біля станції "Академік Вернадський" і почали пірнати у воду, щоб пополювати на крилів (різновид рачків). Значна їх кількість так і лишилася просто тупцювати на березі.

Відео вражаючого видовища опублікував Національний антарктичний науковий центр.

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"Тільки погляньте на це юрбище пінгвінів, що вирушає на сніданок. Вранці кілька сотень зібралися на березі біля станції "Академік Вернадський", щоб пірнути в океан за крилем", — йдеться у повідомленні.

Спеціалісти зазначають, що перед тим, як стрибнути у воду, натовпи пінгвінів можуть досить довго тупцювати на узбережжі.

Вчені припускають, що так відбувається, бо вони чекають, доки пірне хтось перший — найсміливіший. Саме він ризикує найбільше, адже в океані на цих птахів чатують хижаки, насамперед морські леопарди. Тож перший "плавець" може стати легкою здобиччю. Інколи пінгвіни навіть спеціально підштовхують одне одного у воду.

Коли ж пірнув перший — увесь гурт рушає за ним. До речі, це теж одне з харчових пристосувань. Якщо кинутися за їжею усім разом, то ризик для кожного птаха менше, ніж якщо вони будуть харчуватися поодинці. Адже поки леопард чи косатка вхопить когось одного, інші спокійно поїдять.

"Зараз на острові Галіндез, де розташована станція "Акакдемік Вернадський", вже зібралося близько чотирьох тисяч субантарктичних пінгвінів. Тож тепер вийти спозаранку зі станції і побачити на березі чорно-біле сонмище, що стоїть у черзі за крилем, — не така вже й дивина", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що менше тижня тому до станції "Академік Вернадський" прибув перший пінгвін. Нині ж до українських полярників прямують сотні птахів.

Нагадаємо, українські полярники розкрили ТОП-5 найцікавіших фактів про антарктичний туризм.

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