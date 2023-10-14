Сотни пингвинов собрались возле станции "Академик Вернадский": невероятное зрелище

Пингвины возле станции "Академик Вернадский". Фото: скриншот

В сеть попало видео, на котором сотни пингвинов собрались возле станции "Академик Вернадский" и начали нырять в воду, чтобы поохотиться за крылем (разновидность рачков). Значительное их количество так и осталось просто топтаться на берегу.

Видео поразительного зрелища опубликовал Национальный антарктический научный центр.

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"Только посмотрите на это толпу пингвинов, которая отправляется на завтрак. Утром несколько сотен собрались на берегу возле станции "Академик Вернадский", чтобы нырнуть в океан за крылем", — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что перед тем, как прыгнуть в воду, толпы пингвинов могут достаточно долго топтаться на побережье.

Ученые предполагают, что так происходит, потому что они ждут, пока кто-то первый нырнет — самый смелый. Именно он рискует больше всего, ведь в океане этих птиц подстерегают хищники, прежде всего морские леопарды. Так что первый "пловец" может стать легкой добычей. Иногда пингвины даже специально подталкивают друг друга в воду.

Когда же нырнул первый — вся группа трогается за ним. Кстати, это тоже одно из пищевых приспособлений. Если броситься за едой всем вместе, то риск для каждой птицы меньше, чем если они будут питаться поодиночке. Ведь пока леопард или косатка схватит кого-нибудь одного, другие спокойно поедят.

"Сейчас на острове Галиндез, где расположена станция "Академик Вернадский", уже собралось около четырех тысяч субантарктических пингвинов. Поэтому теперь выйти с утра со станции и увидеть на берегу черно-белое сонмище, которое стоит в очереди за крылем — не такая уж странность", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что меньше недели назад на станцию "Академик Вернадский" прибыл первый пингвин. Сейчас к украинским полярникам направляются сотни птиц.

Напомним, украинские полярники раскрыли ТОП-5 самых интересных фактов об антарктическом туризме.