Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экология arrow Сотни пингвинов собрались возле станции "Академик Вернадский": невероятное зрелище arrow

Сотни пингвинов собрались возле станции "Академик Вернадский": невероятное зрелище

14 октября 2023 17:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Сотни пингвинов собрались возле станции "Академик Вернадский": невероятное зрелище
Пингвины возле станции "Академик Вернадский". Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В сеть попало видео, на котором сотни пингвинов собрались возле станции "Академик Вернадский" и начали нырять в воду, чтобы поохотиться за крылем (разновидность рачков). Значительное их количество так и осталось просто топтаться на берегу.

Видео поразительного зрелища опубликовал Национальный антарктический научный центр.

Читайте также:

"Только посмотрите на это толпу пингвинов, которая отправляется на завтрак. Утром несколько сотен собрались на берегу возле станции "Академик Вернадский", чтобы нырнуть в океан за крылем", — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что перед тем, как прыгнуть в воду, толпы пингвинов могут достаточно долго топтаться на побережье.

Ученые предполагают, что так происходит, потому что они ждут, пока кто-то первый нырнет — самый смелый. Именно он рискует больше всего, ведь в океане этих птиц подстерегают хищники, прежде всего морские леопарды. Так что первый "пловец" может стать легкой добычей. Иногда пингвины даже специально подталкивают друг друга в воду.

Когда же нырнул первый — вся группа трогается за ним. Кстати, это тоже одно из пищевых приспособлений. Если броситься за едой всем вместе, то риск для каждой птицы меньше, чем если они будут питаться поодиночке. Ведь пока леопард или косатка схватит кого-нибудь одного, другие спокойно поедят.

"Сейчас на острове Галиндез, где расположена станция "Академик Вернадский", уже собралось около четырех тысяч субантарктических пингвинов. Поэтому теперь выйти с утра со станции и увидеть на берегу черно-белое сонмище, которое стоит в очереди за крылем — не такая уж странность", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что меньше недели назад на станцию "Академик Вернадский" прибыл первый пингвин. Сейчас к украинским полярникам направляются сотни птиц.

Напомним, украинские полярники раскрыли ТОП-5 самых интересных фактов об антарктическом туризме.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

На авто для ВСУ меньше, чем на снос дома: бюджет Черновцов на армию в 2023 году

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз