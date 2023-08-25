В Індонезії можуть зникнути найбільші тропічні льодовики: чим це небезпечно

Льодовик на гірському хребті Пункак-Джая в Індонезії. Фото: Global Atmosphere

Погодні умови Ель-Ніньо можуть прискорити танення льодовиків в Індонезії, яким понад 12 тисяч років. Це може порушити регіональну екосистему та спровокувати підвищення глобального рівня моря протягом десяти років.

Про це пише The Guardian.

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Як зазначається, два з небагатьох у світі тропічних льодовиків в Індонезії тануть, і вони можуть зникнути вже до 2026 року або й раніше, оскільки погодні умови Ель-Ніньо спричиняють сухий та жарки клімат.

Індонезія, де розташована третина світових тропічних лісів після Бразилії та Конго, очікує, що сухий сезон може тривати до жовтня, оскільки Ель-Ніньо збільшує ризик лісових пожеж і загрожує запасам чистої води.

Таке тихоокеанське погодне явище може спричинити цього року найсухіший сезон, що востаннє траплялося у 2019 році. Окрім того, вони загрожують існуванню тропічним льодовикам країни південно-східної Азії, яким налічують 12 тисяч років

"За останні кілька років льодовики значно потоншали, змінившись з 32 метрів у 2010 році до восьми метрів у 2021 році, а їх загальна ширина впала з 2,4 км у 2000 році до 230 метрів у 2022 році", — розповів експерт Дональді Пермана.

Танення тропічних льодовиків може порушити регіональну екосистему та спровокувати підвищення глобального рівня моря протягом десяти років, однак якось зупинити це фактично неможливо.

Що відомо про Ель-Ніньйо

Як відомо, Ель-Ніньйо — це характерні для екваторіальної зони Тихого океану протилежні екстремальні значення температури води й атмосферного тиску, що тривають близько шести місяців. Феномен Ель-Ніньйо полягає в різкому підвищенні температури (на 5-9°C) поверхневого шару води на сході Тихого океану (у тропічній і центральній частинах) на площі близько 10 мільйонів км².

Ла-Нінья — протилежність Ель-Ніньйо, виявляється як зниження поверхневої температури води нижче кліматичної норми на сході тропічної зони Тихого океану. Разом вони утворюють так зване Південне коливання.

Нагадаємо, що за даними NASA, липень 2023 року відзначився як найспекотніший місяць з 1880 року. Так, за всю історію спостережень температура повітря в другому місяці літа нерідко перевищувала попередні рекордні показники.